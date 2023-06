Per le imprese culturali 1,9 milioni di euro di investimenti impact

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quasi due milioni di euro a supporto delle imprese culturali. È quanto prevede Impact4Art,

l'obiettivo del programma, nato nel 2021, che intende favorire il rafforzamento imprenditoriale delle realtà più innovative impegnate nel settore Arte e Cultura. Il fondo “impact”, realizzato grazie alla sinergia tra Fondazione Cariplo e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, metterà in campo 1,9 milioni di investimenti per sostenere il settore culturale e creativo – ancora in fase di ripresa dalla pandemia.

Gli effetti persistenti della pandemia

Secondo il Rapporto Federculture 2022, durante la pandemia si è registrata una forte diminuzione della partecipazione agli eventi culturali: -81% nei cinema, -85% in teatro; -72% nei musei e -82% ai concerti. Anche l'impatto sull'occupazione è stato rilevante: in due anni si sono persi 55mila posti di lavoro. In questo perdurante contesto di fragilità è stato rilanciato “Impact4Art”, il programma di investimento nato dalla comune visione di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e Fondazione Cariplo e strutturato per offrire un supporto alla crescita e allo sviluppo delle migliori realtà a impatto attive nel settore culturale e creativo, che siano in grado di coniugare innovazione e sostenibilità economica.

Investimento in equity

Il programma – operativo in tutt'Italia - offre alle iniziative culturali costituite in forma di start up o alle imprese già avviate un nuovo strumento di supporto allo sviluppo economico, alternativo o complementare alle erogazioni a fondo perduto accessibili via bando e ancora oggi poco conosciuto: si tratta di un investimento in equity realizzato dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore in una logica di “impact investing”, quindi con partecipazioni di minoranza in equity e obiettivi di rendimento calmierati su orizzonti temporali medio-lunghi.

La prima edizione del programma ha messo a disposizione del settore un milione, mentre Impact4Art 2 consentirà alla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore di investire 1,9 milioni di euro in iniziative con modelli di attività capaci di generare impatto culturale e/o sociale, sia in fase “seed” (soggetti neocostituiti o in fase di costituzione) sia in fase di “scale-up” (soggetti già consolidati che vogliono crescere ulteriormente). È possibile candidarsi alla seconda edizione del programma sul sito della Fondazione.

Un portafoglio da 2,5 milioni

«Siamo consapevoli che oggi le iniziative culturali abbiano bisogno di un supporto diversificato: non solo contributi a fondo perduto, quindi ma anche moderni strumenti di finanziamento» ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. «Impact4Art 2 permetterà alla nostra fondazione di investire in iniziative con modelli di attività economicamente sostenibili, ampliando l'attuale portafoglio dedicato al settore Arte e Cultura, che comprende già Oxa (Base Milano), Music Innovation Hub, Kalatà, eArs, Alchemilla, Werea, Sharryland, Artonauti e Centrica» ha dichiarato Marco Gerevini, Consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.