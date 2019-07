Per le imprese in semplificata le rimanenze vanno nel quadro F

Nel quadro F del modulo Isa (righi F06, F07, F13, F14), invece vanno ancora indicate non solo le rimanenze finali (suddivise fra quelle annuali e quelle ultrannuali) ma anche quelle iniziali, il cui dato va reperito direttamente nel quadro F degli studi di settore dell’anno scorso (periodo d’imposta 2017).

Per quanto riguarda la quantificazione delle rimanenze finali si ricorda che tale conteggio va gestito in via extracontabile in base all’effettiva consistenza (fisica) del magazzino al 31 dicembre 2018. Il tutto deve avvenire indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria e/o numeraria del relativo costo.

In altre parole si continua ad usare il metodo classico di rilevazione, valido anche per i contribuenti in contabilità ordinaria, che prevede la valorizzazione delle quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre 2018 con il corrispondente costo di acquisto (finanziariamente sostenuto o meno).

Pertanto, nell’ipotesi in cui un contribuente in contabilità semplificata (regime di cassa pura) acquisti a dicembre 2018 un rilevante quantitativo di merce pagata poi nel 2019, costui non potrà dedurre il suddetto costo in contabilità ai fini della determinazione del reddito imponibile, ma sarà tuttavia costretto a far confluire l’ammontare considerato nel valore delle rimanenze determinate al 31 dicembre 2018.

Ai fini degli Isa ci troveremo con una evidente squadratura nella determinazione del costo del venduto, poiché il predetto ammontare non sarà riepilogato fra i costi di acquisto (rigo F15 del modello), ma esso confluirà ugualmente nel rigo F14 riguardante le rimanenze finali.

Viceversa, nell’ipotesi in cui un contribuente avesse optato per il regime del registrato e si trovi con una fattura di anticipo di merce ricevuta entro il 31 dicembre 2018, costui dovrà registrarla in contabilità ai fini Iva deducendone il relativo costo per la determinazione del reddito imponibile. Per la quantificazione delle rimanenze, invece, l’operatore non dovrà tenerne conto, trattandosi di merce non presente nel magazzino dell’imprenditore, che ne acquisirà la materiale disponibilità solo nel 2019.