Per innovare non bastano le idee, serve un processo strutturato

Le aziende funzionano grazie a dipartimenti specializzati come ad esempio l’IT, l’HR, la contabilità interna o la finanza. Se però questi dipartimenti non si adeguano all’innovazione, ne risentono i risultati aziendali. Prendiamo ad esempio l’IT. I sistemi informatici sono ormai centrali nella realizzazione di molti progetti aziendali. Un approccio allo sviluppo IT rigido e poco flessibile si scontra con la necessità di essere rapidi ed efficaci. Per questo l’Agile si sta diffondendo in maniera esponenziale. È infatti un metodo di sviluppo incrementale ed iterativo che privilegia la soddisfazione del cliente in tempi certi rispetto alla pianificazione rigida di requisiti funzionali scritti magari molti mesi prima.

Una volta che si genera un’idea di successo, non basta però realizzarla. Serve gestire il cambiamento interno necessario per sostenerla. Anche le idee vincenti si scontrano infatti con resistenze interne e processi consolidati, per cui è fondamentale il commitment del top management per garantire lo sviluppo di nuove unità o processi che si rendono necessari per sostenere l’innovazione.

Le idee che vincono sul mercato devono vincere anche internamente, anche a costo di danneggiare altre aree aziendali.Perché le idee migliori alla fine vincono, indipendentemente dalle quote di mercato degli incumbent, dalla bravura dei loro manager e dalla loro capacità di comunicare. Se non si è continuamente disposti a rischiare il certo per l'incerto, arriverà qualcun altro disposto a farlo, e ne raccoglierà tutti i benefici.

* Senior Consultant Strategic Management Partners