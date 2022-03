Per inseguire Tesla, Ford fa un passo verso lo spin-off dell’auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una spinta decisa alla redditività, prendendo di petto la strategia per l’elettrificazione. Il ceo di Ford, Jim Farley, sa che ormai non si può sfuggire a questa regola e avverte che nei prossimi mesi la sua azienda dovrà confrontarsi con quattro realtà tutte orientate a un nuovo mantra: dobbiamo farcela da soli. Come? Puntando moltissimo sulle batterie per quanto riguarda i 20 miliardi di dollari di ulteriori investimenti per lo sviluppo dell’auto elettrica (Ev), che porteranno il totale nei prossimi...