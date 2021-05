Per Intesa 1,5 miliardi di utili in tre mesi, Messina conferma la cedola d’autunno

2' di lettura

Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2021 con un utile netto di 1,5 miliardi, in crescita del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e superiore alle attese del mercato, che si fermavano a quota un miliardo. I risultati, sottolinea l'istituto in una nota, «sono pienamente in linea con l'obiettivo di un utile netto per l'anno ampiamente superiore a 3,5 miliardi».

«La remunerazione dei nostri azionisti resta una priorità: nel mese di maggio distribuiremo circa 700 milioni di dividendi in contanti, il quantitativo massimo stabilito dal Supervisore - annuncia il ceo Carlo Messina - Una volta superate le restrizioni delle Bce intendiamo distribuire in contanti - dalle riserve - la parte restante per raggiungere il payout ratio previsto nel Piano d'Impresa, pari complessivamente al 75% di 3,5 miliardi di utile netto normalizzato 2020».

Loading...

Tornando al trimestre, i proventi operativi netti sono saliti del 13,5% a 5,6 miliardi, con interessi netti a 2 miliardi (+15%) e commissioni nette a 2,4 miliardi (+29,2%). In crescita del 20,2% a 2,6 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income salito al 46,6%.

Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 a regime, al netto di oltre un miliardo di dividendi maturati nel primo trimestre, si attesta al 14,4% ed è «largamente superiore ai requisiti normativi» (il dato pro forma è pari al 15,7% considerando tra le altre cose anche l'assorbimento totale delle dta per l'affrancamento del goodwill e per le rettifiche su crediti).

Nel primo trimestre, complici anche le moratorie, l’incidenza degli Npl è stata la più bassa di sempre.