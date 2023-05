Per Isdin +30% in Italia Focus sulla prevenzione del tumore alla pelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Isdin è nata a Barcellona nel 1975 e da 15 anni è presente nel mercato italiano dove si sta consolidando nel mercato dello skincare. «Il nostro sogno è ispirare chi entra in contatto con il brand a godere di una vita sana, bella e felice. Il nostro obiettivo è avere un impatto positivo rilevante nella vita delle persone e in questi anni abbiamo sviluppato relazioni e collaborazioni molto forti con il mondo scientifico e dermatologico, con i farmacisti e con il consumatore», racconta Rosario Grosso, country manager Italia di Isdin.

E aggiunge: «Questo ci ha portato ad avere una crescita costante negli anni in termini di business e di struttura e oggi siamo tra le prime aziende nelle farmacie italiane nell’ambito della fotoprotezione, del photoaging e dello skincare. Vogliamo continuare a essere l’azienda scelta dai professionisti della salute e dai consumatori che chiedono i migliori prodotti per la propria pelle. E per quest’anno l’obiettivo è confermare i tassi di incremento del 30% del business degli anni precedenti e ingrandire la nostra struttura organizzativa potenziando le aree attuali e sviluppandone di nuove per cogliere le opportunità presenti e future del mercato».

Loading...

Da diversi anni l’azienda è certificata BCorp a testimonianza dell’impegno a livello sociale e ambientale, ambiti riguardo ai quali ha obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030 che riguardano prodotti, pianeta, persone e organizzazione.

«Vogliamo eradicare il tumore alla pelle e abbiamo lanciato e stiamo lanciando diversi progetti che vogliono creare un movimento nella comunità scientifica e nella società per raggiungere questo obiettivo - racconta il country manager -. Per dare alcuni esempi, abbiamo lanciato con l’università di Barcellona una cattedra di studio e una scuola di formazione per i professionisti della salute; stiamo sviluppando un’iniziativa, ormai arrivata al terzo anno, in collaborazione con Africa Diretto che ha portato dermatologi da tutto il mondo a Maputo, in Mozambico, per aiutare la popolazione albina locale. Pensiamo anche ai più piccoli e al loro futuro e, da anni, formiamo gli studenti nel mondo sull’importanza della fotoprotezione e da quest’anno abbiamo potenziato questo progetto anche in Italia».