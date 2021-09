Per Italian Wine Brands utili a +18,6% nel primo semestre

1' di lettura

Italian Wine Brands ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 6,3 milioni di euro, in rialzo del 18,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono stati pari a 108,86 milioni (+12,35%). Il contributo alla crescita è stato in particolare fornito dai mercati esteri, che hanno segnato +9,5% rispetto al 2020, mentre il mercato italiano ha registrato una sostanziale tenuta dei volumi (+1,1%).

«Intendiamo proseguire con ulteriori operazioni di acquisizione e valutiamo anche possibili opportunità di investimento in quote azionarie di altre aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti vinicoli, in Italia e all'estero - ha detto l’ad del gruppo, Alessandro Mutinelli -. L'acquisizione di Enoitalia, avvenuta nel mese di luglio, ci ha consentito di diventare il primo gruppo vinicolo privato italiano».



