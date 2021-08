Per gli italiani torna a soffiare il vento dell’europeismo

4' di lettura

Il vento verso l’Unione Europea ha mutato senso, oggi spira decisamente a favore.

Sarà la pandemia e le ingenti risorse economiche che arriveranno nel nostro Paese, come un nuovo Piano Marshall. Sarà il volto nuovo dell’Unione Europea, incarnato da Ursula von der Leyen, e la sua politica che ha decisamente svoltato rispetto a un orientamento rigorista (il controllo sui conti e la gestione delle risorse, però, non sono venuti meno), ora maggiormente attento ad approntare misure volte a un maggiore equilibrio fra la dimensione economica, quella sociale e a non incrementare disuguaglianze. Sarà la figura del Presidente del Consiglio Mario Draghi il cui profilo internazionale gli permette di interloquire apertamente e con un peso politico di grande rilievo, così da aver ridato centralità all’Italia in ambito continentale. L’esito dell’insieme di questi aspetti, fra altri, è che il clima e la percezione degli italiani nei confronti dell’Ue sembra aver cambiato direzione, in senso positivo.

Certo, non siamo di fronte a quel sogno europeo che aveva trovato in Maastricht (1992) un punto di riferimento nei processi di cooperazione fra i Paesi aderenti, cui seguì l’introduzione della moneta unica, l’euro (2002), e il primo processo di allargamento a est (2004) dei Paesi dell’ex Urss. È noto che all’unione economica non è seguito un analogo processo di effettiva integrazione politica, amministrativa e della sicurezza a livello continentale. In più, la crisi del 2008 accentuò una divisione fra i Paesi sul modo di affrontare e fronteggiare un crollo che non aveva precedenti. Dove prevalse una linea rigorista e prevalentemente ispirata a criteri economici, generando conflittualità sociali rilevanti.

Il risultato di quella impostazione fu sicuramente il porre al riparo dal rischio di default alcune nazioni, in particolare dell’area mediterranea, e segnatamente l’Italia, ma nello stesso tempo di approfondire i divari nelle strutture sociali. Con la conseguenza di alimentare formazioni di natura populista, di ritorno all’affermazione delle primazie nazionali, di chiusure su diversi fronti, in un atteggiamento rivendicazionista, più che negoziale verso la Ue. Venti burrascosi attraversavano l’Europa, minandone il disegno unitario che l’aveva caratterizzata fino ad almeno due decenni prima. È sufficiente rammentare quanto accadde in diversi Paesi per cogliere in modo palpabile l’intensità dei fenomeni: dalla Brexit e la sua imbarazzante gestione, ai Gilet gialli francesi, fino alla crescita di formazioni politiche di stampo nazionalistico, o all’incapacità della Ue di gestire in modo coerente la questione dei migranti, tema particolarmente avvertito nel nostro Paese.

Come non ricordare poi le prese di posizione di leader politici, in particolare del centro-destra, che fino a dicembre 2019 brandivano l’antieuropeismo a ogni piè sospinto, accusando l’Ue dell’origine di tutti i mali dell’Italia.