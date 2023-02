Per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina spesi 754 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina scatenata dall'invasione russa del 24 febbraio 2022, per l'accoglienza dei profughi sono stati spesi o impegnati circa 650 milioni di euro.

Sono serviti per l'assistenza sanitaria, l'ospitalità negli alberghi, il contributo di sostentamento per chi ha trovato una sistemazione autonoma, le spese dei Comuni per i servizi sociali, i minori non accompagnati e l'accoglienza diffusa tramite gli enti del Terzo settore. I fondi a disposizione (670,6 milioni) sono quindi stati sufficienti per far fronte al primo anno di accoglienza delle oltre 173mila persone arrivate nel nostro Paese. Molti sono rientrati (circa 50mila secondo le stime delle associazioni italo-ucraine): le richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea presentate nel nostro Paese sono state comunque quasi 170mila.

A queste risorse vanno poi aggiunte quelle spese per l'accoglienza dei Cas e nei Sai, per la quale sono stati previsti 252 milioni. Il prolungarsi della guerra sta però rendendo necessaria la prosecuzione degli aiuti. L'Unione europea ha già prorogato di un anno il primo periodo emergenziale che si chiuderà il 3 marzo prossimo. Per quanto riguarda l'Italia, spetta al Consiglio dei ministri deliberare l'allungamento dei tempi. Sarà però necessario stanziare altre risorse che, se verranno confermati gli interventi attuati fino ad oggi (esclusi quelli per l'ospitalità nei Cas e nei Sai di competenza del ministero dell'Interno), potrebbero richiedere, per un anno e con l'attuale flusso di circa 2mila arrivi al mese, ulteriori 600 milioni di euro. Il 3 marzo scadranno anche i permessi di soggiorno temporaneo già rilasciati. Molto probabilmente verrà decisa una proroga automatica, che non richiederà adempimenti burocratici.

Le risorse

Per far fronte all'emergenza, nella primavera 2022, erano stati stanziati 540,6 milioni cui si sono poi si sono aggiunti 130 milioni provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali, per un totale di 670,6 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, alcune voci hanno però richiesto più risorse, altre meno.

Accoglienza diffusa

In particolare, per l'accoglienza diffusa imperniata sul ruolo del Terzo settore la spesa è stata molto inferiore a quella prevista (si veda il Sole 24 Ore del 22 agosto).I fondi stanziati (246 milioni poi ridotti a 155) dovevano riguardare 30mila posti, ma quelli ad oggi autorizzati sono 6.676. La spesa prevista è quindi scesa a 47 milioni di euro e, probabilmente sarà ancora più bassa: gli acconti erogati per i posti effettivamente occupati (2.435) ammontano infatti a 7,5 milioni.Una parte dei fondi non utilizzati verrà quindi dirottata sull'assistenza sanitaria cui saranno destinati ulteriori 89 milioni.

Assistenza sanitaria

Le risorse per il servizio sanitario (179 milioni, già trasferiti alle Regioni) erano infatti calcolate per 120mila beneficiari mentre ora vanno parametrate su circa 170mila. Nei prossimi giorni un'ordinanza della protezione civile allineerà le previsioni ai costi sostenuti e alle esigenze previste fino al 3 marzo.