Per l’alcol prezzi quadruplicati e pagamenti in anticipo, ma la domanda di prodotti è triplicata Il gruppo negli ultimi tre mesi ha avuto un incremento del fatturato del 100% mese su mese, ha aggiunto un turno di lavoro, passando da uno a due, e ha anche assunto 5 persone a tempo determinato di Cristina Casadei

Se negli ultimi quindici anni, Kemika group ha conosciuto un andamento costante, su cui hanno inciso la crisi del 2008 e i tagli delle varie spending review nel settore pubblico, nei mesi del Covid-19 e ancora oggi gli impianti lavorano al massimo della capacità produttiva e la domanda è pari al triplo. «Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un incremento del fatturato del 100% mese su mese, abbiamo aggiunto un turno di lavoro, passando da uno a due, e abbiamo anche assunto 5 persone a tempo determinato», racconta il presidente Matteo Marino. Il gruppo di Ovada, in provincia di Alessandria, opera attraverso la capogruppo Kemika che fa prodotti per la detergenza professionale, la disinfezione e il trattamento delle superfici e Controlchemi che fa prodotti e strumenti per il trattamento delle acque e l’igiene delle piscine. In tutto ha circa 75 addetti e ha chiuso il 2019 con 15 milioni di fatturato. Quest’anno supererà i 20 milioni, perché se la seconda società ha avuto una battuta d’arresto, la prima è andata a gonfie vele. «Questo momento ha aiutato tutti a comprendere quanto sia importante e quanto debba essere considerato una priorità per il paese vivere, lavorare, studiare, curarsi in un ambiente pulito e disinfettato. Proprio per questo mi aspetto che la domanda dei nostri prodotti non cali», spiega Marino. Seppur molto positiva, la domanda esponenziale di prodotti non è stata esente da alcune difficoltà. Soprattutto per la liquidità. La prima difficoltà sono i tempi molto lunghi dei pagamenti dei clienti, la seconda sono i prezzi delle materie prime: l’alcol etilico è raddoppiato, mentre quello isopropilico è quadruplicato e per averli l’unica strada era il pagamento anticipato. Così come per le pompette dei dispenser. «Alla fine le abbiamo trovate in Cina – dice Marino – ma il pagamento ancora una volta è stato anticipato”. E a prezzi molto più alti ovviamente. Ma prendere o lasciare, anche questo è l’emergenza.