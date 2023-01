Per l’auto autonoma del Politecnico di Milano vittoria e record di velocità

«Esattamente un anno dopo la nostra prima vittoria, eravamo così orgogliosi ed entusiasti di essere tornati a Las Vegas per l’Autonomous Challenge», ha commentato Sergio Savaresi, rrdinario di Automatica al Politecnico di Milano, a capo del progetto che da vent’anni di controlli automatici in veicoli terrestri di ogni tipo, dalle biciclette elettriche alle automobili: «Per noi questa vittoria rappresenta un importante passo avanti in termini di velocità, complessità della gara e gestione di situazioni testa a testa impegnative. Siamo molto felici di questo successo, per il contributo dell’Indy Autonomous Challenge e per tutti i team nel far progredire la tecnologia dell’intelligenza artificiale applicata alla guida».

Per la prossima Indy Autonomous Challenge non bisognerà aspettare un altro anno e soprattutto la gara esce dal recinto americano per approdare sull'asfalto dello storico Autodromo Nazionale di Monza. Questo grazie alla collaborazione tra gli organizzatori dell'Indy Autonomous Challenge e Mimo, il Milano Monza Motor Show. Per l'edizione 2023 dal 16 al 18 giugno e per la successiva edizione 2024 della kermesse meneghina, ci sarà una nuova tappa del campionato di monoposto autonome.

«Dopo aver gareggiato a Indianapolis, l'ovale più famoso al mondo, è giusto metterci alla prova a Monza, uno dei circuiti più amati dagli appassionati. Gli insegnamenti derivanti da questa gara permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni dei sistemi autonomi e degli Adas ad alte velocità», ha commentato Paul Mitchell, presidente di Indy Autonomous Challenge. Un nuovo capitolo di una gara che nelle intenzioni degli organizzatori vorrebbe diventare un vero e proprio campionato.