Professionisti, per l’esame da avvocato nuovo stop: il Dpcm aggrava il ritardo nell’accesso

Cosa comporta il ritardo? «Di fatto mai come quest’anno sarà ampia la sovrapposizione tra il 2019 e il 2020, spiega Cazzaniga. In tanti non conoscendo l’esito dell’orale 2019 dovranno iscriversi in via cautelativa per il 2020 sostenendo di nuovo i costi di esame». L’unica soluzione - peraltro già auspicata dal Cnf - sarebbe quella di riconvertire subito gli orali restanti nella modalità a distanza, anche per evitare disparità di trattamento con gli aspiranti avvocati che li hanno già svolti. Ma i tempi sono molto stretti.

L’esame 2020

In teoria l’appuntamento è fissato per il 15, 16 e 17 dicembre per l’avvio degli scritti ma l’aggravarsi della situazione sanitaria potrebbe anche far slittare la data. Quel che è certo che è proprio la data mette - per ora e in teoria - al riparo dallo stop legato al Dpcm la sessione 2020. Perché appunto la sospensione è disposta fino al 3 dicembre, data di scadenza del nuovo decreto, e non arriva quindi almeno per ora fino al 15.

Quella che è già slittata è intanto una presa di posizione netta da parte del ministero della Giustizia sulla possibilità di cambiare le modalità delle prove: è stata rinviata a questa settimana infatti la risposta all’interrogazione parlamentare presentata da Cosimo Ferri (Italia Viva) che chiedeva al ministro delle Giustizia di valutare la strada della prova orale unica a distanza anche per gli avvocati, come già fatto per le altre professioni. «Ho percepito una certà difficoltà da parte del ministro a trovare una soluzione, ma potrei sbagliarmi», ha commentato Ferri, secondo il quale «un esame standard con le fiere piene di candidati è pericoloso, ma non si può neanche pensare a rinvii a date che nessuno allo stato può garantire».

Al Consiglio nazionale forense l’ipotesi del rinvio sembra il male minore: ufficialmente ventilata in un comunicato in cui di fatto l’Avvocatura lancia diverse proposte, tutte con l’obiettivo di mantenere in vita l’esame con le modalità tradizionali. Si suggerisce, ad esempio, la «correzione da remoto degli scritti», «la necessità di aumentare o meglio dislocare i locali per l’esame, da adibire non solo nelle Corti d’appello ma anche nelle sedi dei tribunali accorpate per provincia». Ma i giovani praticanti chiedono lo stesso trattamento dei “colleghi” di altre professioni: «Solo l’orale a distanza consentirebbe di evitare sovrapposizioni con la sessione 2019 e scongiurare assembramenti in quella del 2020», conclude Cazzaniga.