Per l’estate la start up Un/Pair lancia il sandalo che si fa in tre in base all’umore

All’inizio furono le slipper. Poi, d’inverno, toccò ai guanti. Per l’estate 2022, invece, non poteva mancare il sandalo. Anzi, i sandali componibili. Rigorosamente uno in più del paio tradizionale, cioè tre, per spaiare e creare giochi di colori. È il nuovo progetto dell’innovativo marchio italiano di accessori UN/PAIR, startup creata a inizio 2021 dalla designer Giulia Bagella, stilista che ha collaborato per importanti marchi della moda italiana nel corso degli ultimi 10 anni. Dopo l’ultima esperienza pluriennale per il Gruppo Max Mara, ha deciso di aprire la propria società di accessori secondo una modalità che permette di spaiare continuamente il classico paio, giocando sull’intercambiabilità di alcuni elementi.

La collezione di UN/PAIR si arricchisce dunque per l’estate di un altro classico rivisitato: un sandalo slide flat dove a moltiplicarsi per tre questa volta sono le fascette staccabili della tomaia. Grazie ai sei bottoni a pressione, che permettono di sostituire facilmente la mascherina che compone la tomaia, è il cliente a decidere come indossarlo: se con tomaia al paio o spaiata.

Sei bottoni a pressione in galvanica nickel che richiamano la geometria del tre e che lasciano la libertà di “costruire” il proprio sandalo a seconda dell’umore del momento.

Tac tac è il suono di un “attacca stacca” contagioso. Studiato insieme a un artigiano toscano, il sandalo ha la tomaia in vacchetta laminata specchio e tre sono le varianti colore, bronzo, blu notte e verde smeraldo, che spaiano sempre con una terza mascherina color silver da portare sempre con sé nella sua pochette.

La dima è quadrata e il soletto imbottito è rivestito in velluto lavorato, un materiale prezioso, che ricongiunge all'immaginario della friulana, un’altra creazione di UN/PAIR: alla variante bronzo è abbinato un velluto color rosa begonia, al blu notte un celeste polvere, e col verde un color smeraldo intenso.

L’allegria delle varianti colore e il mix and match dei materiali si fondono ad un design geometrico ed essenziale. La fodera e il sottopiede, sempre in pelle color nero, contribuiscono, poi, ad accentuare l’effetto grafico di questo sandalo dal sapore anni ’60.