Per l’Europa è solo l’inizio. Ecco le altre mete delle auto del Dragone

Il sorpasso di BYD su Tesla nel quarto trimestre del 2023 è stato il segnale che è tutto vero. Preceduto da un evento, in Cina, passato sottotraccia, durante il quale il gran capo del primo produttore mondiale di auto elettriche, Wang Chuanfu, 57 anni, ha chiamato a raccolta l’industria dell’automotive. Un appello patriottico: «Credo che sia arrivato il momento dei brand cinesi» per unirsi e puntare a «demolire le vecchie leggende» del mercato globale. Al momento BYD non è ancora tra i primi esportatori, con circa 250mila vetture nel 2023. Tesla, che produce a Shanghai, ha fatto meglio, superando le 344mila unità (+27%). Ma nei piani del drago rampante di Shenzhen c’è un raddoppio nel 2024, per cominciare.

È una storia che sembra andare in una direzione ben precisa, ma ancora da scrivere. Oggi l’export cinese in Europa lo fanno Smart, Polestar, in Italia DR e soprattutto un marchio come MG, l’ex gioiello britannico rilanciato dal colosso statale Saic (partner di Vw in Cina dal 1984). Grazie a una gamma con tutte le motorizzazioni ha conquistato una quota vicina al 2%. In Germania, mercato da 2,8 milioni, nel 2023 MG ha venduto 21mila automobili, BYD 4.100. Ma BYD ha annunciato a dicembre la sua prima fabbrica europea in Ungheria e ha già messo radici in 20 Paesi, tra cui l’Italia, facendo leva sui distributori locali.

Un grafico Canalys mostra che dal 2020 ed entro il 2025 l’export cinese di auto passerà da 1 a 7,9 milioni. Con 4-5 produttori a trainare un gruppo di 30. Siamo già a metà strada. Nel 2025 le auto elettriche esportate dal Dragone dovrebbero superare quelle a combustione interna, con il 54,9%. Perché oggi oltre il 60% delle vetture esportate dalla Cina sono ancora “tradizionali” e dirette in Europa, nel Sudest asiatico, in Africa, in America Latina. Anche se i cinesi conquistano quote più in fretta con le elettriche (BYD nel Sudest asiatico domina con il 39,8%), ma non negli Usa, che hanno chiuso la porta con l’Inflation reduction Act.