Per l’industria della pelle ricavi a -10%: pesa il calo di Usa e Cina

È un momento non semplice per l’industria conciaria italiana, la prima al mondo per importanza visto che vale circa due terzi della concia in Europa e poco meno di un quarto di quella mondiale. Partiamo dai dati di chiusura del 2023: il settore arriverà a fine anno con ricavi per 4,2 miliardi di euro, in calo del 10% rispetto al 2022. «Le cause di questo calo sono molteplici - spiega Fulvia Bacchi, direttore generale dell’Unione nazionale industria conciaria (Unic) -. Tutta la filiera della pelle è sottotono: tra le nostre principali destinazioni - e cioè calzature, pelletteria, automotive e arredamento - l’unica che ha registrato una crescita è la pelletteria. Automotive e arredamento, invece, sono in netto calo». Il periodo alle spalle, del resto, è stato molto sfidante: «L’industria conciaria è energivora e trasformativa, l’aumento esponenziale dei costi dell’energia ha investito un settore che, di fatto, ha perso il 19% della produzione a livello mondiale negli ultimi 10 anni», continua Bacchi.

Il 60% del business della concia viene fatto oltre confine ed è anche l’andamento di alcuni mercati chiave questo a pesare sui conti della concia. «Abbiamo registrato un calo sia in Usa, -19%, sia in Cina e Hong Kong (-23%). La Cina era un mercato importante, ma la crisi dell’immobiliare quest’anno ha reso le cose molto difficili, con una serie di effetti anche negli Stati Uniti. Nel 2024 speriamo si inverta la tendenza, ma ci preoccupa la classe media che ha perso potere d’acquisto e l’aumento del tasso di disoccupazione».

Le aziende dell’Unic - oltre 1.150, principalmente pmi di Veneto, Toscana, Campania e Lombardia, con 18mila addetti che nell’ultimo decennio sono aumentati del 2,9% nonostante la produzione in volume sia diminuita - hanno sempre avuto anche negli Usa un mercato importante, tanto da organizzare una manifestazione, Lineapelle New York, ogni sei mesi: «Negli Usa vendevamo tanta pelle per arredamento, ora abbiamo registrato una flessione significativa. Abbiamo notato però che il mercato americano si concentra su materiali di bassa qualità», dice Bacchi. Che sottolinea come, invece, sia il lusso a trainare il settore della pelle. Lo si riscontra anche nell’andamento dell’export che verso la Francia è salito del 17 per cento: «Dal lusso ci aspettiamo non solo che tenga, ma che possa riprendere a crescere in modo più determinato».

Tra le sfide che potrebbero aiutare a far crescere il settore - ma anche rendere il futuro decisamente più complicato - c’è quella della sostenibilità: «La conceria è espressione massima della circolarità, perché utilizza scarti di altre industrie, trasformandoli in prodotti di moda e lusso - spiega Bacchi -. Eppure le norme europee potrebbero avere un impatto drammatico sulla nostra filiera: penso soprattutto al regolamento UE n. 1115/2023 (contro la deforestazione, ndr), che impone un obbligo di tracciabilità per la pelle bovina ed entrerà in vigore nel 2025». Il regolamento in questione prevede che il pellame sia tracciato fin dalle origini e quindi dall’allevamento: «L’Italia importa il 95% della materia prima perché non abbiamo sufficiente patrimonio zootecnico - continua Bacchi - e allevatori e macellatori non si faranno mai carico dei costi che questa tracciabilità implica. Venderanno le pelli altrove, magari in Cina, per trasformarle in prodotti che poi potranno essere venduti comunque in Europa».

Tra le sfide della concia, anche quella della formazione: «Non siamo ancora riusciti a rendere il nostro settore appetibile agli occhi delle giovani generazioni come sta accadendo in altri comparti come l’oreficeria - chiosa Bacchi - ma ci stiamo lavorando anche in sinergia con le scuole e soprattutto con le aziende, che spesso sono in prima linea. Abbiamo bisogno di figure tecniche decisive per il settore».