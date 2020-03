Per l’oro la peggior settimana da 37 anni, il palladio ha perso il 30%

In periodi come questo “cash is king”, come dicono gli anglosassoni. E l'oro, benché liquido, non è cash: non è denaro contante. Gli operatori preferiscono il dollaro: per il biglietto verde è stata la settimana migliore dal 2008, l’epoca del collasso di Lehman Brothers. Il Bloomberg dollar index indica che il cambio rispetto a un paniere di valute è salito ai massimi da tre anni, dopo un rialzo settimanale del 3,4%.

«Nel breve termine – avverte Suki Cooper di Standard Chartered Bank – l’oro potrebbe subire ulteriori ribassi, a causa dei margin call su altri mercati e se gli investori preferiscono spostarsi verso il contante per ridurre l'esposizione al rischio».

Peggio, molto peggio dell’oro stanno andando gli altri metalli preziosi, più esposti ai cicli economici per via degli impieghi industriali. Insieme agli indici azionari globali, anche l’argento e il platino sono finiti in “bear market”, accumulando perdite superiori al 20% rispetto ai picchi di pochi giorni prima.

I ribassi più clamorosi li ha registrati il palladio, che ha interrotto bruscamente lo straordinario rally di cui era stato protagonista fino a poco tempo fa.

Il metallo delle marmitte catalitiche, commodity superstar del 2019, ha perso un quinto del suo valore in una sola giornata, quella di giovedì 12: un ribasso senza precedenti, che il giorno successivo è proseguito, ampliando la perdita settimanale al 30%.