Per l'ottava edizione dell'Italian Council stanziati 1,3 milioni di euro L'ottava call promossa dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del MiBACT, le candidature entro il 2 marzo prossimo. Chi sono i 23 vincitori della settima edizione

Scultura in terra, resina e bronzo - 300 x 375 x 6 cm - Libro d'artista - tecnica mista su carta, acciaio e basalto, 71 x 53 x 7 cm (Foto: Andrea Veneri, courtesy Fondazione Pastificio Cerere e Margherita Moscardini)

Ossigeno per l'arte contemporanea. Con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro, il ministro Dario Franceschini annuncia l’ottava edizione di Italian Council - programma MiBACT a supporto dell'arte contemporanea italiana - e annuncia i 23 vincitori della VII call del bando, scelti tra circa 70 progetti pervenuti da tutto il mondo, per un totale di quasi 1,9 milioni di euro finanziati. Italian Council è il programma promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del MiBACT, diretta ora da Nicola Borrelli, Federica Galloni precedente dirigente è passata alla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

Per il contemporaneo 8,9 milioni di euro

L’Italian Council è nato nel 2017 al fine di finanziare la creazione di opere realizzate da artisti italiani e incrementare le pubbliche collezioni museali, nella cornice di una maggiore promozione internazionale degli artisti italiani. I primi 5 bandi hanno ricevuto 220 proposte da istituzioni culturali di 60 Paesi, e finanziato, con 4 milioni di euro, la realizzazione di 40 progetti. Nel 2019, in virtù del successo ottenuto, il bando è stato rinnovato e ampliato, con uno stanziamento di 3,6 milioni di euro per i due bandi della nuova edizione che hanno visto, in totale, l'arrivo di 108 candidature e la premiazione di 40 progetti.

La nuova edizione del bando - l'ottava dalla sua ideazione – è attiva dal 18 dicembre 2019 e sarà possibile inviare le candidature fino al 2 marzo 2020. Le domande potranno essere presentate da artisti italiani, curatori, critici, musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni e associazioni culturali non profit. Ogni progetto dovrà prevedere la collaborazione con realtà internazionali e/o una fase di promozione all'estero.

La strategia

“Investire sulla creatività contemporanea è uno degli obiettivi del mio secondo mandato – ha dichiarato il ministro Franceschini -. Se molto finora è stato fatto per conservare e valorizzare l'eredità del passato, è giunto il momento di dedicare maggiori risorse alla produzione artistica del nostro tempo. In quest'ottica Italian Council si conferma come iniziativa vincente per la promozione della creatività artistica dei talenti del Paese. Il MiBACT sostiene questo progetto con risorse importanti. Le proposte selezionate testimoniano l'elevato livello qualitativo della produzione artistica italiana e sono espressione del grande interesse che le istituzioni internazionali dimostrano nei confronti della nostra arte”.

“Con le ultime due edizioni abbiamo ampliato la portata del bando, finanziando una maggiore tipologia di iniziative: da mostre e residenze fino a progetti editoriali, che coinvolgono non solo artisti ma anche curatori e critici italiani” ha dichiarato il direttore generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana Nicola Borrelli che promuove l'iniziativa. “Italian Council è un progetto in cui crediamo fermamente e in forte crescita: nel solo 2019, il bando ha finanziato 45 progetti, quasi la metà di tutti quelli premiati dal 2017 a oggi”.