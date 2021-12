Per l’università più fondi a studenti e ricercatori

Ascolta la versione audio dell'articolo



Incremento di 2 milioni per il 2022 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo), destinando queste risorse specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori regione che abbiano un Isee inferiore a 20mila euro. Arriva anche una norma per sostenere i “cervelli” rientrati in Italia con agevolazioni fiscali, e spazio anche a uno stanziamento annuo di 1,5 milioni per ognuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell’Agenzia Erasmus Indire e l’assegnazione all’Associazione UNI-Italia - per promuovere insieme al Maeci l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano - di 2 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1 milione di euro per il 2024.

La ministra Messa: investiamo su scienza e competenze

«Voglio ringraziare i parlamentari per il lavoro che, congiuntamente, abbiamo portato avanti in merito alle disposizioni contenute nella legge di bilancio. Siamo riusciti a consolidare l’impianto delle importanti misure già introdotte dal Governo nel campo dell’università, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e nella ricerca», ha sottolineato il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. «Tutto questo è segno dell’impegno condiviso di volere investire in modo stabile negli anni sulla scienza e sulle competenze, dei giovani in modo particolare».

Piano di riorganizzazione del Cnr

Con le modifiche introdotte in Parlamento, nella manovra entra anche il Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), senza il quale l’ente non potrà avvalersi di 20 milioni di euro stanziati per il 2022. Sarà il consiglio di amministrazione del Cnr stesso - dopo aver coinvolto anche la propria rete scientifica e la parte amministrativa - a dover adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il piano che verrà poi approvato con decreto interministeriale (Mur-Mef). Prima dell’approvazione sarà chiamato a fornire il proprio parere il Comitato strategico per il rilancio dell’ente.

Aumenta l’Ffo

La legge di bilancio 2022 prevede inoltre che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo) sia incrementato, rispetto al 2021, di 252 milioni di euro per il 2022, di 515 milioni per il 2023 e di 765 milioni per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni annui a decorrere dal 2026. Rispetto a queste risorse aggiuntive, si prevedendo diversi vincoli di destinazione: dal reclutamento del personale che rappresenta la fetta più consistente alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, dall’integrazione dell’importo delle borse di dottorato al cofinanziamento per le chiamate dirette, all’incremento del finanziamento delle Scuole superiori a ordinamento speciale.

Altri contributi

Oltre all’Ffo, la manovra prevede, a decorrere dal 2022, un contributo annuale di 4,5 milioni di euro complessivi per Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze, enti impegnati a sostenere e incentivare in maniera organica la diffusione della cultura scientifica. Aumenta anche, passando da 15 a 19,5 milioni di euro annui, il fondo istituito nel 2020 per prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. Dal 2022, poi, sono previsti 8,5 milioni di euro annui destinati al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni Afam, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione.