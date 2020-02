Per i legali in azienda arriva il supporto del manager taglia costi

Se da un lato crescono i compiti attribuiti a queste direzioni, dall’altra però gli organici dedicati tendono a restare gli stessi, se non a diminuire. Secondo l’indagine negli ultimi 12 mesi solo in un caso su tre le risorse a disposizione dei dipartimenti legali sono aumentate; nel 59% dei casi, al contrario, non si è registrata variazione. Con la conseguenza che ben 9 su 10 tra i general counsel intervistati dichiarano un aumento dei carichi di lavoro già avvenuto e in arrivo anche nel 2020 (per l’82 per cento).

Gli studi esterni

Da notare che solo nel 16% dei casi si è scelto di supplire al sovvraccarico facendo ricorso agli studi legali esterni.Al contrario, sulle consulenze esterne è ancora in corso - e nulla fa prevedere un’inversione di tendenza - una complessa manovra “a tenaglia” volta a contenere i costi (si veda anche la scheda a fianco). Ai fornitori le aziende chiedono soprattutto di prevedere importi differenziati in base alla tipologia di materia, oppure di indicare dei budget per i mandati.

Le tecnologie

Tre direzioni su quattro dichiarano di far uso abitualmente di legal tech. Ma la rosa degli strumenti utilizzati sembra ancora abbastanza classica: al primo posto c’è la gestione dei documenti (72%), seguita dalle ricerche legali e giuridiche (59%). Più indietro la gestione di controversie legali e l’e-billing.