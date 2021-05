Per lei e per lui, una guida ai migliori professionisti e trattamenti estetici

5' di lettura

Quali sono i centri migliori per la cura del viso in giro per il mondo? Ciascuno di questi indirizzi è garantito dal passaparola di esperti e celeb.

ALEXANDRA SOVERAL, Londra La facialist Alexandra Soveral lavora in un piccolo studio in Maida Vale, a Londra. Il suo approccio naturale si basa su una manipolazione profonda di muscoli e tessuti, che elimina le tensioni da sopracciglia aggrottate e mascelle serrate, e riattiva la circolazione. Un approccio olistico che si sposa con la sua linea di prodotti biologici, come le maschere antiossidanti per il viso, che rimpolpano e restituiscono luminosità, o l'olio spray alla rosa e al neroli. Alexandra è l'unica facial therapist che conosco capace di sollevare gli zigomi usando solo le dita delle mani. Spesso, oggi, al suo posto c'è un team di specialisti in grado di applicare al meglio il suo metodo skincare (facial, da 80 £; consulti, da 250 £). 97D Elgin Ave, W9; alexandrasoveral.co.uk

Floral Rain, tonico idratante e nebulizzatore viso, ALEXANDRA SOVERAL (250ml, 45 £).

MELANIE GRANT, Sydney Ha saloni a Los Angeles, Sydney, Melbourne e, ogni tanto, lavora anche a Parigi. Melanie Grant è una facialist che fa parte del jet set almeno quanto le sue clienti (Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Joan Smalls e Cassandra Grey, solo per citarne alcune). Da lei, la pelle viene preparata con una detersione profonda, seguita da una micro-abrasione, un peeling delicato, un'infusione via ultrasuoni di vitamina C e acido ialuronico, trattamenti leggeri o massaggi, adatti a ogni tipo di pelle. Scordatevi di prenotare un appuntamento nella settimana degli Oscar, sul red carpet è lei la più richiesta (Camera Ready Facial, da 328 $). 3 Transvaal Ave, NSW 2028; www.melaniegrant.com

Lo studio di Melanie Grant, a Sydney.

NEW YORK DERMATOLOGY GROUP, New York e Londra Se conoscete il dottor Costas Papageorgiou, direttore del New York Dermatology Group, saprete che è un perfezionista che dice solo la verità. I suoi studi a New York e Londra offrono le migliori terapie, dal Triad Facial - un trattamento in tre fasi con scansione del viso in 3D (uno dei miei preferiti) - a una manipolazione leggera che aiuta a ridurre le rughe e a restituire tonicità alla pelle. La direttrice di How To Spend It Uk, Jo Ellison, è una fan del trattamento al laser Titan (da 950 £) per migliorare la linea mascellare, e raccomanda anche il Limelight Illumino Rejuvenation (da 500 £), per eliminare capillari, altri inestetismi di origine vascolare e irregolarità sulla pelle. Ogni trattamento è basato su una valutazione individuale su appuntamento. Se non temete gli aghi, offre anche questi. 119 Fifth Ave, NY 10003, and Harrods, Londra; www.nydermatologygroup.com

Il New York Dermatology Group alla clinica Wellness di Harrods.

ACQUA DI PARMA BARBIERE, Roma In Italia, l'arte di tagliare la barba ha una storia lunga 2000 anni, quindi non stupisce che una casa profumiera come Acqua di Parma prenda sul serio il tema. Nel retro della boutique romana, il Barbiere offre una proposta di rasature e modellature in un ambiente di lusso (rasatura tradizionale e grooming, 40 €). Il momento migliore? Ogni trattamento termina con una spruzzata di colonia, a vostra scelta, tra la ricca selezione del brand. Piazza di Spagna 27; www.acquadiparma.com