Per lei e per lui: orologi che connettono le coppie Possono variare materiali e decorazioni, ma la sincronia perfetta poggia su un dna estetico e tecnico condiviso. di Paco Guarnaccia

Da sinistra, Midnight Pont des Amoureux, con movimento automatico e funzione retrograda che anima il quadrante: per lei Lady Arpels in oro bianco e diamanti (132.000 €), per lui con cassa di 42 mm in oro bianco (121.000 €), VAN CLEEF & ARPELS. Pasha de Cartier automatico: per lei in oro bianco e pavé di diamanti all over, 35mm (129.000 €), per lui in acciaio con cinturino in pelle stampata, 41 mm (6.350 €), CARTIER. Marine con movimento meccanico di manifattura: per lei Poseidonia Haute Joaillerie, in oro bianco e diamanti con quadrante in madreperla di Tahiti intarsiato con diamanti baguee (253.000 €), per lui Chronographe con quadrante decorato, bracciale e cassa 42,3 mm in oro bianco (55.700 €), BREGUET.

Possono variare materiali e decorazioni, ma la sincronia perfetta poggia su un dna estetico e tecnico condiviso.

Non è raro per una donna indossare un capo che appartiene al suo compagno, è un gesto di intimità e complicità. Forse per questo le case orologiere hanno lanciato, negli anni, versioni di segnatempo di dimensioni ridotte che meglio si adattano ai polsi più piccoli, magari diverse nei materiali e nelle decorazioni, ma con un dna estetico o tecnico condiviso. In pratica lo stesso orologio per lui e per lei, con una diversa vestibilità.

Hanno il medesimo cuore pulsante, ovviamente meccanico, i due cronografi di Patek Philippe , il Ref.7150/250R (per lei) e il Ref.5172G (per lui). Il Ref.7150/250R veste una cassa in oro rosa di 38 mm di diametro con una lunetta che scintilla, complici i 72 diamanti incastonati per un totale di 0,78 carati. Così come brilla anche il quadrante argentato, protetto da un cristallo zaffiro leggermente bombato, che mostra sia le indicazioni del cronografo sia la scala pulsometrica per calcolare il battito cardiaco. Altri 27 diamanti illuminano la fibbia del cinturino, in alligatore. Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, il complesso movimento a carica manuale di manifattura batte anche all'interno della cassa in oro bianco del Ref.5172G per uomo. Con 42 mm di diametro, le dimensioni di questo modello sono leggermente più grandi rispetto alla controparte femminile. Inoltre il quadrante blu, oltre ad offrire la lettura delle funzioni cronografiche, presenta la scala tachimetrica.

Cronografo Complicazioni a carica manuale: per lei cassa in oro rosa e diamanti, quadrante opalino argenté (79.490 €), per lui cassa in oro bianco e quadrante smaltato blu con scala tachimetrica (69.350 €),PATEK PHILIPPE.

La collezione Marine di Breguet , diretta emanazione dello storico ruolo che il fondatore Abraham-Louis Breguet aveva a inizio Ottocento come Orologiaio della Marina Reale Francese, non nasconde la sua vocazione più sportiva, anche se inserita in un contesto di altissima orologeria. Di questa famiglia esistono principalmente modelli da uomo, ma non mancano le proposte femminili. L'ultimo nato è il Marine Haute Joaillerie 9509 Poseidonia, con cassa in oro bianco tempestata di 270 pietre preziose e caratura totale variabile (tra i 9,68 e i 9,99) a seconda delle quattro versioni disponibili. L'utilizzo delle pietre non è stato confinato solo alla cassa: anse e corona ne montano 63, mentre la lunetta 60. Poi c'è il quadrante, in madreperla di Tahiti decorato da 31 diamanti taglio baguette. Il movimento è meccanico di manifattura. Tra le ultime declinazioni maschili di Marine, invece, c'è il Chronographe con cassa di 42,3 mm di diametro, bracciale in oro bianco e quadrante blu decorato da un motivo a onde. Qui si trovano le indicazioni del cronografo e il datario animato da un calibro automatico.

Marine con movimento meccanico di manifattura: per lei Poseidonia Haute Joaillerie, in oro bianco e diamanti con quadrante in madreperla di Tahiti intarsiato con diamanti baguette (253.000 €), per lui Chronographe con quadrante decorato, bracciale e cassa 42,3 mm in oro bianco(55.700 €), BREGUET.

Più piccolo (38 mm di diametro contro 42 mm), ma più prezioso rispetto al modello Midnight Pont des Amoureux – visti i 122 diamanti (0,22 carati) che ne arricchiscono la lunetta e le anse – è il Lady Arpels Pont des Amoureux di Van Cleef & Arpels , che con la controparte maschile condivide la magica animazione dove due innamorati s'incontrano su uno dei romantici ponti parigini (nella pagina accanto, in alto a sinistra, il modello femminile costa 132mila euro, il maschile 121mila euro). La ragazza nella parte sinistra indica le ore, il ragazzo dalla parte opposta i minuti e, grazie a un pulsante sulla cassa a ore 8, potranno incontrarsi quando il proprietario lo vorrà. Il tutto è azionato da un sofisticato movimento automatico con funzione retrograda: le due figure, come fossero lancette, una volta giunte a destinazione tornano immediatamente indietro e ricominciano la loro marcia sul ponte in oro bianco, con lo sfondo di una Parigi notturna, realizzato in smalto a grisaglia sul quadrante.

Midnight Pont des Amoureux, con movimento automatico e funzione retrograda che anima il quadrante: per lei Lady Arpels in oro bianco e diamanti(132.000 €), per lui con cassa di 42 mm in oro bianco (121.000 €), VAN CLEEF & ARPELS.

Per decorare i quadranti di due segnatempo in edizione limitatissima di otto esemplari, parte della collezione Ateliers d'Art, la maison Jaquet Droz ha scelto una lavorazione antica e artigianale, la paillons. Il primo, per il polso femminile, è il Petite Heure Minute Paillonnée Fleur de Vie che, incorniciato da una cassa di 35 mm di diametro in oro rosso, mostra un quadrante decorato con un motivo geometrico che richiama il fiore della vita, grazie a micro foglie d'oro inserite a mano e un cerchio decentrato in madreperla. Il Grande Seconde Paillonnée Fleur de Lys, per lui, è impreziosito dalla stessa lavorazione che qui, invece, ricorda dei gigli. La cassa in oro rosso è di 43 mm diametro, con movimento automatico e indicazioni decentrate di ore e minuti in alto e secondi in basso.