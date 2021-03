Per i licenziamenti tempi lunghi anche alla fine del blocco

Che non sono brevi. «I licenziamenti collettivi - ha aggiunto Mainardi - si distinguono in due fattispecie, entrambe relative ad imprese con più di quindici dipendenti compresi i dirigenti. In primo luogo, aziende che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti in 120 giorni nella stessa provincia per riduzione o trasformazione di attività e lavoro. In secondo luogo, sono regolati come licenziamenti collettivi i casi che coinvolgono anche solo un lavoratore, ove ciò avvenga dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria. In ambo le ipotesi, a seguito di un atto datoriale dettagliato d’apertura della procedura da parte dell’impresa, la legge prevede un esame congiunto con le parti sociali per 45 giorni, a cui si aggiungono in caso di mancato accordo sindacale altri 30 giorni di trattative mediate dalle autorità pubbliche, regionali o ministeriali. In totale, quindi, la procedura di licenziamento collettivo dura due mesi e mezzo. Ma quando riguardi meno di dieci lavoratori i termini di durata sono dimezzati. Pertanto, a dir bene se ne riparlerà in autunno».

«Per procedure collettive già avviate un anno fa - prosegue il professor Maresca - l’azienda poi dovrà procedere con cautela, perché prima di far ripartire l’iter dovrà verificare se è necessario aggiornare dati e informazioni che erano stati comunicati all’inizio di una procedura che potrebbe essere stata avviata oltre un anno fa (si tratta di tutte le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020). Se si vuole licenziare un numero diverso di dipendenti, o addetti con qualifiche diverse rispetto a quanto già comunicato, anche in questi casi è necessario rinnovare la procedura».

I licenziamenti individuali

I licenziamenti individuali per motivo oggettivo potrebbero essere avviati con maggior celerità. Ma neanche troppa. Ad esempio, ci sono i licenziamenti sottoposti al tentativo preventivo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro: qui di solito si rallenta di un mesetto. Se ne possono comunque fare 4 di licenziamenti entro 120 giorni (e nella stessa provincia).

La missiva datoriale può invece partire subito, dopo il 30 giugno o il 31 ottobre, per 4 fattispecie, vale a dire: a) i licenziamenti individuali degli assunti Jobs act (dal 7 marzo 2015); b) i licenziamenti di assunti da imprese sotto i 15 dipendenti; c) i licenziamenti per superamento del comporto, ossia della durata massima contrattuale dell’assenza per malattia; d) i licenziamenti in edilizia per chiusura del cantiere

I tipi di licenziamento

Collettivi 1

Le procedure avviate dopo il 17 marzo 2020 sono nulle e vanno riprese daccapo. Quelle avviante prima, ma dopo il 23 febbraio, sono state sospese e da luglio ripartono i termini