Per Lombardia, Piemonte e Liguria nuovo incontro della "Cabina del Nord Ovest"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo appuntamento per la Cabina economica del Nord Ovest, l’alleanza strategica su settori specifici tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Dopo il primo incontro di Genova del luglio scorso i tre assessori regionali allo Sviluppo Economico Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Andrea Benveduti (Liguria) si sono ritrovati lunedì 23 ottobre a Milano per una giornata di lavoro con imprese, università, associazioni di categoria per sviluppare azioni condivise a sostegno delle aziende. È stata l’occasione per approfondire, con tavoli di lavoro specifici, i settori automotive, aerospazio, filiera logistica, industria energetica e microelettronica. «La strada è tracciata – hanno detto i tre assessori - e l’obbiettivo è senza dubbio ambizioso, costruire filiere interregionali su tematiche di interesse comune che permettano ai tre territori un maggiore sviluppo e nuove opportunità alle imprese».

Automotive

In relazione all’automotive, che vede le regioni del Nord Ovest leader in Italia e ai primissimi posti in Europa, diventa fondamentale la tutela della filiera con la possibilità, grazie alle nuove tecnologie e studi scientifici, di far nascere nuove possibilità di sviluppo; per questo i tre assessori hanno espresso unanimemente la necessità di una strategia comune di sostegno oltre ad aver discusso di proposte insieme alle associazioni di categoria e di importanti realtà imprenditoriali cercando così di essere maggiormente protagoniste in Europa.

Microelettronica

Convergenza assoluta anche per il settore della microelettronica; in questo caso l’attenzione delle tre regioni si è concentrata sul capitale umano e sulla formazione, quest’ultimo aspetto fondamentale per affrontare con l’adeguata preparazione le sfide della digitalizzazione. Le regioni, quindi, condividono la «necessità di colmare il gap domanda-offerta mettendo al centro il rapporto tra mondo dell’istruzione e mondo dell’azienda»; le proposte sono quelle di iniziative «verso le scuole superiori che facciano comprendere quanto l’elettronica incida nella vita quotidiana e lo sviluppo di percorsi alternativi all’università per creare profili altamente qualificati».

Aerospazio

Il terzo tema affrontato è stato quello dell’aerospazio e anche qui si è registrata una comunione d’intenti tra le regioni; è stata sottolineata «l’importanza di un coordinamento multi-regionale dei bandi che creerebbe una maggiore integrazione tra le filiere aerospaziali delle tre regioni»; così come utile sarebbe una «collaborazione tra le regioni europee dell’aerospazio» e ancora «la realizzazione di un laboratorio inter-regionale per lo studio, prototipazione e pre-industrializzazione rivolto a tecnologie di frontiere».

Logistica e trasporti

È stato poi affrontato il tema della logistica e dei trasporti. Lombardia, Piemonte e Liguria rappresentano la principale area di origine/destinazione per il trasporto delle merci in Italia e il settore conta oltre 10 miliardi di euro di valore (circa il 25-30% del fatturato di logistica nazionale, stimato da Assologistica in 35 miliardi), oltre 18.000 imprese che danno lavoro a 90.000 addetti, 12 terminal intermodali in cui operano le imprese di trasporto combinato generando il 30% del traffico nazionale, in gran parte verso destinazioni internazionali, 400 milioni di merci con origine o destinazione la Lombardia, il 93% delle quali movimentate su gomma, il 7% movimentate su ferro; il trasporto ferroviario rappresenta il 14% del traffico merci totale, esclusi i traffici interni alla Lombardia e il 67% del traffico totale internazionale e circa 500 mila tonnellate all’anno il quantitativo di merci movimentate da Malpensa che si conferma primo aeroporto in Italia per le merci. «Questi numeri e condizioni idonee – è stato il ragionamento dei tre assessori e degli stakeholder presenti al tavolo di lavoro - spingono a dare risposte adeguate e a lavorare per la creazione di un sistema integrato di servizi nell’ambito di un’area logistica vasta di livello europeo; una macro regione economica che rappresenta oltre il 45% del mercato nazionale di logistica e genera circa il 50% del Pil italiano, cui in un’ottica di sistema riferito agli assi europei va integrato il Brennero e quindi l’area veneta occidentale».