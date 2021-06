Per Luisa Via Roma ingresso di nuovi investitori e Ipo

1' di lettura

Riassetto azionario e progetto di quotazione a Piazza Affari per Luisa Via Roma, retailer online fiorentino di moda d'alta gamma.

Secondo indiscrezioni, dopo un processo competitivo durato alcuni mesi sarebbe infatti alla fase finale il riassetto azionario del gruppo con l’ingresso di nuovi investitori. Secondo Mergermarket sarebbe in trattativa una cordata formata da Style Capital e dal gruppo finanziario Fsi. L’operazione prevederebbe anche un aumento di capitale e il reinvestimento della famiglia Panconesi, attuale azionista del gruppo. L’obiettivo è la quotazione in Borsa di Luisa Via Roma entro due anni. UN termine di paragone è il gruppo tedesco Mytheresa, che si è quotato a New York e oggi capitalizza 2,8 miliardi di dollari.

Boutique fondata nel 1930 in Via Roma a Firenze dalla francese Luisa Jaquin, dal 2000 Luisa Via Roma ha un importante e seguitissimo concept store online. Oggi è di proprietà della famiglia Panconesi (il CEO Andrea Panconesi è il nipote di Luisa Jaquin): nel 2019 ha registrato ricavi per 146 milioni, nel 2020 per 180 milioni e le previsioni per il 2021 sono di 220 milioni. In aumento sia i mercati internazionali sia quello italiano che ha registrato un +45% per 37,3 milioni di ricavi.