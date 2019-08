Per la manovra «salva-Iva» manca la metà delle coperture

IL COLLE / I timori di Mattarella per un voto in piena sessione di bilancio

Sempre in autunno sarà più chiaro il quadro delle entrate fiscali di quest’anno e sarà quantificabile con precisione l’eventuale extra-gettito dalla fatturazione elettronica. Così come sarà in ogni caso più attendibile la previsione sull’evoluzione della spesa per interessi, che rischia di essere messa nuovamente a dura prova dalle ricadute della crisi di governo sui mercati finanziari, come indica chiaramente l’andamento degli ultimi giorni del “fattore-spread”.

Tre indicatori, quelli sui risparmi dalle misure sul welfare, sulla dote fiscale aggiuntiva e sulla eventuale minor spesa per interessi (non più certa questo punto) rispetto alle previsioni di inizio anno, che potrebbero garantire almeno 3-4 miliardi (anche 5-6 nella migliore delle ipotesi). E che, quindi, sono strategici per la costruzione della manovra 2020. Anche nel caso in cui il varo della legge di bilancio dovesse essere posticipato non rispettando la consueta tabella di marcia: invio a Bruxelles il 15 ottobre del documento programmatico di bilancio (Dbp) e il 20 ottobre trasmissione alle Camere dell’articolato della manovra.

Come ha ricordato l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), sulla base dell’ultimo Def, dovranno essere trovati 27,6 miliardi per il completo stop degli aumenti di Iva e accise (23,1 miliardi), il finanziamento delle spese indifferibili (quasi 3 miliardi) e di quelle sostanzialmente obbligate sul fronte investimenti. Sempre secondo l’Upb, il Documento di economia e finanza dell’attuale governo indica in 25,1 miliardi le risorse da reperire, al netto del target 2020 indicato per la spending review (2 miliardi) e di altri micro-interventi. Ecco che il conto finale dei risparmi da quota 100 e “reddito”, delle maggiori entrate fiscali e dell’eventuale minore spesa per interessi diventa una tappa fondamentale nel difficile cammino dei prossimi mesi.

I 3-6 miliardi di possibile dote potrebbero essere accompagnati da un taglio significativo alla spesa e da un riordino delle tax expenditures per 5-8 miliardi, già allo studio da settimane dei tecnici del ministero dell’Economia. Resterebbe da individuare metà delle coperture per la “manovra minima”. Un’impresa ardua, soprattutto nel caso in cui dovesse essere realizzata in tempi più stretti del solito, a meno di non far leva su un aumento (anche parziale) dell’Iva. Che diventerebbe di fatto automatico nel caso in cui si “sconfini” nell’esercizio provvisorio.