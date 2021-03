Per Mavive il profumo è una questione “fisica”

Cosa resterà dei cambiamenti dopo la pandemia? «L’apparato tecnologico sicuramente sarà di supporto anche per il futuro, mi auguro torneremo a lavorare assieme in presenza perché l'azienda è una comunità dove ci si confronta, ci sono emozioni, idee, anche scontri che portano poi a delle risposte rispetto alle sfide quotidiane - continua Vidal -. Questi processi non si riescono a svolgere in modo soddisfacente attraverso uno schermo. Lo smart working è una necessità in certe condizioni ma non può essere una condizione auspicabile».

E aggiunge: «L’aspettativa di tutti, in tutto il mondo, è abbandonare la paura della pandemia e che questa condizione possa persistere, tornare a vivere una vita reale, uscendo da questa condizioni di precarietà. Nelle brevi parentesi di libertà tra un lockdown e l'altro, i clienti hanno dimostrato un particolare piacere nel tornare nei negozi e comprare i profumi più preziosi. Abbiamo rivisto tutta la pianificazione dei lanci con un calendario flessibile basato sulla previsione della uscita dalla pandemia da settembre 2021 in poi. È flessibile però, nel senso che se le condizioni mutano in meglio o in peggio con breve anticipo di pochi mesi possiamo riaggiornare il calendario cercando di evitare di bruciare le nostre attività».

Il potere dell’e-commerce e l’export

Nel 2020 l’azienda ha aperto il mercato Usa al suo online shop The Merchant of Venice con risultati che ci hanno portato a un +84% sull’anno, «nel 2021 abbiamo previsto l’investimento più importante di sempre nei canali social a supporto di marchi come Furla, Ermanno Scervino, Police e anche The Merchant of Venice. Abbiamo appena aggiornato i due nostri portali web istituzionali, Mavive e The Merchant of Venice, e attivato in quest’ultimo il servizio innovativo del Personal Shopper, un profumiere live che accompagna il cliente nell’acquisto del profumo» continua il manager.

«Noi eravamo prontissimi da anni con piattaforme e logistica interna, infatti abbiamo registrato una grandissima crescita che continua anche in questi mesi e speriamo ci porti ad una dimensione più importante. Non dobbiamo nascondere che l’e-commerce aziendale è un servizio ai clienti e impatta in modo relativo sulle vendite generali, 1% su Mavive e 5% su The Merchant of Venice. Per ora nel settore della profumeria è una chimera che l’e-commerce possa sostituire la vendita fisica del profumo, un prodotto che va annusato e provato. E mi auguro che lo rimanga perché ritengo fondamentale il ruolo dei profumieri di tutto il mondo, senza di loro si banalizza la vendita del profumo».

E conclude: «Tutti vogliamo lasciarci alle spalle questo periodo e tornare ad avere la facoltà di incontrarci, devo dire che per la parte B2B per una azienda come la nostra che ha già un mercato internazionale consolidato siamo riusciti a dare una buona continuità ai nostri rapporti B2B con un alto grado di operatività. Ma io voglio tornare a viaggiare quanto prima. L’anno scorso abbiamo registrato un calo del 16% perfettamente in linea con le aspettative di luglio, e il dato migliore rispetto al nostro settore e alla maggior parte dei nostri competitors. Avremmo fatto di meglio, se ci fosse stata una migliore programmazione nelle azioni del Governo; infatti abbiamo perso vendite nell’ultima parte dell’anno che nella campagna di Natale costituisce una grande fetta di fatturato per noi, ma il terrore scaturito dalle decisioni tardive, dalle azioni parziali e dalla infodemia generale ha portato un grande freno tra novembre e dicembre. Vede, io ero favorevole a misure cautelative già da settembre invece abbiamo vissuto come le cicale, poi speravo in un lockdown duro ed efficace a inizio novembre per un mese per poter ripartire a dicembre e invece non sono state prese misure sufficientemente efficaci. A danno anche dell’economia».