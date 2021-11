Per Mcv (ex Shiloh) partenza in salita: la Cig è già di casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quasi a chiudere un cerchio aperto negli anni ’90 del ’900, la nuova vita dell’ex stabilimento Shiloh di Verrès riparte da Teksid, azienda, quest’ultima, che apparteneva alla galassia Fiat prima e fa parte dell’universo Stellantis ora.

È una storia complessa e articolata quella di quest’impresa valdostana da sempre specializzata in componenti in lega di magnesio destinati al mondo automotive; una storia inevitabilmente influenzata dagli andamenti del mercato, in particolare ora, in un quadro sempre più globalizzato. E infatti, proprio al momento del rilancio con il nome di Magnesium components Verrès (Mcv) sotto l’ombrello Teksid, l’ennesima ripartenza si preannuncia subito in salita di fronte alla crisi delle forniture mondiali e a un mercato auto che, di conseguenza, risulta in palese difficoltà in Italia e in Europa (-35,7% l’ultimo dato delle immatricolazioni italiane relativo al mese di ottobre, -41,7% il dato del gruppo Stellantis – fonte Anfia, ndr –).

«Siamo soddisfatti della decisione del gruppo Stellantis, che attraverso Teksid ha deciso di salvare lo stabilimento di Shiloh Italia – commenta Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d’Aosta». Del resto si tratta di una presenza importante nella storia industriale recente della Regione: nel corso delle sue varie vite l’azienda ha avuto centinaia di addetti e ha fornito componenti oltre che al gruppo Fiat a marchi come Bmw, Volvo, Jaguar, Mercedes (solo per citarne alcuni). Inoltre, stando al registro di Infocamere - Movimprese, è una delle 30 società di capitale appartenenti al settore metalmeccanico presenti in regione.

Giachino sottolinea come Confindustria Valle d’Aosta abbia «seguito da vicino, attraverso i propri uffici, l’evolversi della situazione. Abbiamo partecipato attivamente a tutti i tavoli tra l’azienda, le organizzazioni sindacali e la Regione ricercando sempre la soluzione della permanenza dello stabilimento nel territorio valdostano».

E alla fine l’operazione è riuscita, «con il passaggio formale dei lavoratori dalla multinazionale americana Shilo alla Teksid lo scorso 1 ottobre», ricorda Fabrizio Graziola, segretario regionale della Fiom Cgil.