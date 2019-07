Canale 5 trasmetterà la miglior partita Champions del mercoledì di Andrea Biondi

Ora è ufficiale. In occasione della presentazione dei palinsesti per l'autunno 2019 il vicepresidente e ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha dato ufficialità a una notizia inevitabile dopo che il primo round legale fra Sky e Rai è andato a favore della prima con il rigetto del ricorso d'urgenza fatto da Viale Mazzini che si è sentita “tradita” da Sky detentrice dei diritti. Dall'autunno e per due anni Mediaset trasmetterà su Canale 5 la migliore partita in chiaro del mercoledì per la Champions League. «Saremo noi a scegliere quale. Avremo il first pick» spiega Berlusconi.



La Champions in chiaro. Il ritorno del calcio free in grande stile, dopo l'esperienza del Mondiale, è sicuramente uno dei piatti forti dell'autunno di una Mediaset per la quale la Champions, ha puntualizzato l'ad del gruppo di Cologno, porta nel Biscione a essere «fiduciosi. Il prezzo pagato e l'esperienza della nostra concessionaria pubblicitaria ci fanno pensare che genererà margini». Il tutto in un anno in cui dal punto di vista pubblicitario «la prima parte è stata difficile. Ma la seconda parte sarà in linea con lo scorso anno».



Mediaset for Europe. Nella seconda parte dell'anno - a partire dal 4 settembre in particolare con le assemblee di Mediaset e Mediaset España - entrerà ancora più nel vivo il discorso Mfe: la holding con sede legale in Olanda e residenza fiscale in Italia che racchiude le attività di Italia e Spagna del gruppo «che vorremmo - spiega Pier Silvio Berlusconi – diventasse la casa della Tv europea». Il progetto «è destinato a creare valore». E per questo il numero uno di Mediaset non pensa che Vivendi voglia realmente restarne fuori. Il tema del recesso con l'esborso massimo previsto di 180 milioni da parte di Mediaset resta comunque un tema. «Il recesso – risponde Pier Silvio Berlusconi – ha un percorso che prevede varie forme di prelazione per chi è azionista, ci si apre al mercato, e poi in ultima istanza potremmo intervenire noi. Siamo convinti della bontà del progetto e quindi siamo fiduciosi».



L'interesse dal Portogallo. Per ora quel progetto è nato in casa Mediaset. E la casa, anche se nessuna conferma è arrivata dalla serata di presentazione dei palinsesti, potrebbe aprirsi a nuovi ingressi. A quanto risulta al Sole 24 Ore una lettera di apprezzamento-interesse di Media Capital, broadcaster portoghese del gruppo Prisa, è arrivata a Cologno. Nel cono d'interesse potrebbe poi esserci poi la Francia con Tf1, 《con la quale stiamo dialogando, ma dialoghiamo con tutti》. Si vedrà. Per ora, ha spiegato il Cfo Marco Giordani, Mfe è dormiente. Ma quando si risveglierà dovrebbe vedere 《Fedele Confalonieri nel ruolo di senior executive director mentre Pier Silvio Berlusconi sarà chairman e ceo》.



La querelle con Vivendi. Il nodo Vivendi, nei fatti, resta visto il peso dell'azionista “scomodo” di Mediaset. 《Con loro non abbiamo avuto nessun contatto, chiacchierata, rapporto, chiacchierata》. Ieri di certo il Gruppo si è trovato a dover gestire una comunicazione di Vivendi arrivata in serata in cui il gruppo francese ha inviato a Cologno una richiesta urgente di convocazione dell'assemblea straordinaria i Mediaset al fine di revocare le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 18 aprile che, a suo dire, sarebbero invalide per aver illegittimamente escluso Vivendi dall'esercizio del diritto di voto. 《Una mossa abbastanza normale da parte loro, cui non diamo molto peso. Vediamo》, replica Pier Silvio Berlusconi.