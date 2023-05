Per i Metallica nuovo album e tour mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I Metallica hanno annunciato nuovo album, nuovo singolo e tour mondiale. Si chiama “72 Seasons” ed è uscito il 14 aprile anticipato dal singolo “Lux Æterna”. Una lunga attesa che stando alle premesse dovrebbe essere ben ripagata se si considera che l'ultimo lavoro della band nata a Los Angeles nel 1981 è stato pubblicato ben sette anni fa.

Dopo “Hardwired...To Self-Destruct”, la leggendaria band heavy metal formata da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo torna con questo attesissimo album grazie alla etichetta discografica Blackened Recordings fondata da loro stessi nel 2012.

Loading...

Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich

Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, “72 Seasons” è composto da 12 tracce per oltre 77 minuti di musica. Oltre al lancio del disco, la band ha anche annunciato il tour M72 che nel 2023 e nel 2024 porterà i Metallica in tutto il mondo, anche se al momento non sono previste date nel nostro paese.Per anticipare l'album I Metallica – che in oltre quaranta anni di carriera hanno venduto più di cento milioni di dischi - hanno anche condiviso il video del primo singolo intitolato “Lux Æterna” che cerca di condensare tutto lo stile di 40 anni di carriera in tre minuti e mezzo di musica. La band ha inoltre annunciato due iniziative di forte impatto: i concerti che terrà il 18 e il 20 agosto all'AT&T Stadium di Arlington in Texas, nei quali la band eseguirà due setlist completamente diverse, verranno proiettati in diretta nei cinema di tutto il mondo; così come il giorno prima dell'uscita dell'album, il 13 aprile, nelle stesse sale cinematografiche sarà possibile ascoltare integralmente, per la sola notte, tutte le tracce di “72 Listening” dando vita ad un “Listening party globale del nuovo disco.Si tratta del secondo grande evento cinematografico dopo quello del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony: S&M²” che ha documentato la reunion dei Metallica e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite originali S&M (Symphony & Metallica).