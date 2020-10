Per il Milan rosso record di 195 Milioni. «Costante supporto di Elliott». Lazio, perdita da 16 milioni Il Cda rossonero ha approvato i conti dell'ultimo esercizio, pesantemente segnati dagli effetti della pandemia legata al Coronavirus sui ricavi

(Agf)

Non bastasse il terzo giocatore positivo al Coronavirus in vista del derby (poi sono tornati ad essere due vista la fine della quarantena per Ibrahimovic), il Milan è alle prese con una perdita record di 195 milioni. Il Cda rossonero ha approvato i conti dell'ultimo esercizio, pesantemente segnati dagli effetti della pandemia legata al Coronavirus sui ricavi. «Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria di AC Milan, ha comunque consentito importanti investimenti, i cui effetti inizieranno a essere visibili nel prossimo futuro», spiega la società nel comunicato.

«In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell'esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro», prosegue il comunicato del Milan, il cui bilancio sarà approvato dall'assemblea dei soci il prossimo 28 ottobre. «Escludendo l'impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati dell'esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati e in linea con le aspettative del Club, impegnato verso la conformità al FFP. Una Società delle dimensioni del Milan - prosegue la nota - richiede tempo per trasformarsi, ma Club e proprietà sono uniti nella fiducia per il positivo percorso intrapreso».

Nel dettaglio, l'impatto negativo sul bilancio derivante dallo stato di emergenza riguarda i mancati ricavi dallo stadio, oltre ad aver posticipato nell'esercizio al 30 giugno 2021 una parte dei diritti tv legati alla stagione 2019/20 e al divieto di partecipare all'Europa League per l'accordo con l'Uefa dopo il mancato rispetto delle norme sul Fair Play Finanziario. Oltre agli investimenti di Elliott, per riavvicinarsi all'equilibrio economico il club rossonero ha anche avviato «un'efficace politica di razionalizzazione dei costi, anche attraverso una rilevante riduzione del monte ingaggi dei giocatori e dei salari del top management».

Per la Lazio perdita di quasi 16 milioni

Altro club alle prese con conti in rosso, ma in una dimensione nettamente diversa è la Lazio. Il cda ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 con una perdita di 15,88 milioni contro il rosso di 13,16 milioni del precedente esercizio. Il valore della produzione,al lordo delle componenti non ricorrenti, si attesta a 104,31 milioni ed è diminuito di 17,25 milioni rispetto alla stagione precedente. La posizione finanziaria netta risulta negativa per 49,79 milioni, con un decremento di 5,82milioni, rispetto al 30 giugno 2019, dovuto più di tutto alle maggiori disponibilità.