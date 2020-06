Per la Moda nel 2020 previsto un calo di fatturato tra il 20 e il 25%

«La crisi determinata dalla pandemia – dice Vito Grassi – offre anche una grande opportunità: la disponibilità di risorse molto ingenti per lo sviluppo potrebbe finalmente provocare una riduzione del gap strutturale economico e sociale tra Sud e resto del Paese. Nel Mezzogiorno anche poli produttivi importanti, come quello della moda scontano la persistenza di nodi strutturali e diseconomie». C’è chi prospetta un ritorno delle produzioni in Italia e sopratutto nel Mezzogiorno. Carlo Palmieri di Carpisa Yamamay e vice presidente di Sistema Moda Italia è chiaro: «Il reshoring va sostenuto con forza. Ci scoraggia l’incidenza del costo del lavoro. Ma servirebbero agevolazioni fiscali per favorire il ritorno della produzione in Italia». Gli offre appoggio Carlo Casillo: «Il reshoring può essere un’occasione unica. Alle banche dico credete nel sistema moda e sostenetelo».

Testimonianze: puntare su innovazione e sostenibilità

Giuseppe Attolini, vicepresidente della omonima azienda, racconta: «Attraversiamo un anno difficile: in cui prevediamo un calo di fatturato tra il 30 e il 50%. Prima del Covid-19 crescevamo a due cifre e registravamo una domanda sempre superiore all’offerta. Oggi lavoriamo sugli ordini per la stagione autunno-inverno ed estiva. Ma per il futuro siamo preoccupati. Abbiamo il negozio di New york ancora chiuso, come Miami. A Milano siamo ripartiti il 18 maggio. A Mosca la settimana scorsa. Solo Dubai non ha mai chiuso. Ma oggi vediamo il business con un'ottica diversa: poniamo più attenzione sull’ e-commerce, avendo registrato negli ultimi mesi una grande domanda . Abbiamo investito sul web per descrivere tessuti, mostrare gli abiti. I clienti storici possono comprare l’abito su misura via web».

Da Lavinia Biagiotti, un messaggio di ottimismo. Parla di flessibilità delle imprese e di risposte alla pandemia. «Guardiamo – dice – alla sostenibilità dei materiali, dei processi. Alla sostenibilità ambientale. Con fiducia nel futuro lavoro alle collezioni 2021 e 2022. Dopo un forte impatto su tre stagioni, crediamo in quelle successive».

Andrea Miranda, ad di Kokka ricorda: «Ci siamo dotati di esperti per ridurre l’impatto della crisi sanitaria sui nostri conti e per individuare le strade della ripresa . Improvvisamente si sono bloccati i flussi finanziari in entrata. Abbiamo attivato gli strumenti disponibili. Ci siamo preoccupati per non aver prima sviluppato l’e-commerce. Oggi stiamo accelerando su questo fronte».