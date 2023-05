Per Moncler cenni di recupero dopo la frenata da inizio maggio

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Moncler in rialzo a Piazza Affari, beneficiando delle indicazioni positive annunciate la vigilia sia da Giorgio Armani, sia da Chanel. Le azioni della casa del piumino hanno però vissuto un periodo di debolezza. Dopo il top di 68,5 euro toccato il 3 maggio, giorno precedente alla pubblicazione dei ricavi del primo trimestre, i titoli hanno inanellato quasi un calo dietro l’altro, fino ai giorni scorsi: il 23 maggio hanno toccato 61,2 euro, lasciando sul parterre in soli 20 giorni quasi l’11 per cento. Il gruppo Moncler ha archiviato i primi tre mesi dell’anno con ricavi consolidati pari a 726,4 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel dettaglio il marchio Moncler ha ottenuto ricavi pari a 604,8 milioni, in crescita del 28% rispetto ai primi tre mesi del 2022, mentre Stone Island ha incassato 121,6 milioni, in crescita del 5% rispetto ai 116,5 milioni nel primo trimestre del 2022. Gli analisti, pur apprezzando i numeri, speravano in una sorpresa positiva, anziché in dati sostanzialmente in linea con il consensus.

Comunque nell’ultimo periodo hanno battuto la fiacca tutte le azioni del lusso, complice il fatto che avevano corso molto nei mesi precedenti. Così sono state prese di mira dagli investitori che hanno deciso di portare a casa i guadagni e chiudere le posizioni. In più si teme che il business negli Stati Uniti nei prossimi mesi risulterà deludente, dopo il rallentamento già registrato a inizio anno. La frenata dovrebbe essere controbilanciata dallo shopping dei cinesi, in forte ripresa già a inizio 2023, ma le ultime notizie su un possibile nuovo boom di contagi da Covid fanno tremare gli analisti.

In ogni caso ieri Armani e Chanel hanno dato indicazioni che fanno ben sperare per tutto il settore del lusso. I due gruppi hanno entrambi archiviato la pandemia con numeri superiori a quelli del 2019. Nel dettaglio il brand italiano ha chiuso il 2022 con ricavi netti per 2,35 miliardi di euro, in aumento del 16,5%, e il primo trimestre del 2023 con una crescita del 18%. Chanel, inoltre, ha reso noto che i ricavi del 2022 sono stati da record, pari a 17,22 miliardi (+10,1%). La società vede rosa anche per il 2023, nonostante le incertezze del mercato.