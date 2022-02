Per Mosca i rischi militari ed economici di un’occupazione dell’Ucraina sarebbero altissimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Russia ha potenziato le sue capacità militari e ha modernizzato le forze armate e il suo potenziale offensivo su tutti i fronti – aereo, navale e terrestre – e si trova ora nelle migliori condizioni da un decennio per sferrare un attacco contro l’Ucraina, secondo gli esperti dell’International Institute for Strategic Studies (Iiss) di Londra.

Un’offensiva militare su grande scala è quindi possibile, ma ci sono seri dubbi sulla capacità delle forze russe di poter effettuare un’invasione e occupazione dell’intero Paese.

«La Russia continua a negare di voler invadere l’Ucraina, ma lo aveva fatto anche nel 2014 -, spiega John Chipman, direttore generale dell’Iiss -. Quello che è chiaro è che Mosca si è dotata di una vasta gamma di opzioni militari se dovesse decidere di agire».

La spesa militare è andata aumentando dal 2017 fino a 62 miliardi di dollari (si veda il grafico) e l’obiettivo del ministero della Difesa russo di raggiungere una percentuale del 70% di «armamenti moderni» entro il 2020 è stato raggiunto, afferma il “Military Balance 2022” appena pubblicato dall’Iiss. Si prevede un calo nei prossimi anni, dal 3,8% del Pil dedicata alla difesa nel 2021 a meno del 3,5% nel 2024.

Un rinnovato apparato militare

Allo stato attuale le forze armate russe sono molto diverse da quelle che avevano combattuto la breve guerra con la Georgia nel 2008: le loro armi sono moderne, come il missile cruise Kalibr, che può colpire obiettivi a oltre 2.000 chilometri di distanza. Inoltre esercitazioni su larga scala e missioni all’estero sono state utilizzate in modo efficace per addestrare i soldati e per testare l’equipaggiamento militare.

La Russia ha il secondo arsenale nucleare al mondo e quest’anno si prevede che riprenda i test del missile cruise nucleare Burevestnik in un programma condotto dall’agenzia atomica Rosatom.