Per il Multivan di Vw è l’ora del plug-in hybrid

Il layout degli interni è completamente nuovo. Il conducente può contare su una dotazione digitale con cruscotto da 10,25 pollici e sistema di infotainment Ready 2 Discover da 10 pollici. Sempre integrati sono i servizi online We Connect e We Connect Plus (quest’ultimo per una durata limitata, prorogabile in seguito a pagamento).

Sale a bordo per la prima volta il comando del cambio shift-by-wire digitale che permette di azionare il cambio a doppia frizione attraverso dei tasti fisici.

Anche nella zona posteriore lo spazio è stato gestito in modo molto razionale: i sedili sono separati e il tavolino si può spostare.

La gamma motori comprende la novità del’eHybrid con potenza di sistema dei motori elettrici (alimentati da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh) più motore turbo benzina (Tsi) raggiunge i 218 cv (160 kW). Ad affiancarlo anche due powertrain benzina quattro cilindri che sviluppano 136 e 204 cavalli. Per il prossimo anno è previsto anche l’arrivo di un diesel quattro cilindri da 150 cavalli.

Tutte le motorizzazioni sono disponibili con il cambio automatico Dsg a sette rapporti già di serie.