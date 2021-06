Per non sprecare risorse è necessaria la revisione della geografia giudiziaria

Si propone poi di introdurre figure «simili ai court manager, soggetti titolari del caseflow management – cioè, della gestione dei procedimenti e del loro flusso – negli uffici giudiziari statunitensi». Il “trapianto” di modelli in contesti diversi per lo più ha dato risultati controproducenti. Ma qui si tocca il nucleo della funzione del magistrato dirigente, giudice o Pm. La «gestione dei procedimenti e del loro flusso» deve muoversi nel delicato equilibrio tra produttività e celerità da un lato e dall’altro rispetto delle garanzie dei giudicabili, prima tra tutte quella del «giudice naturale precostituito» (art.25 Cost.) attraverso il sistema delle «tabelle di composizione degli uffici». “Chi si occupa di cosa?”, nella tradizione, lo decideva il presidente del Tribunale a suo arbitrio; peggio ancora attribuire oggi questo ruolo a un «court manager».

Si propone l’«Istituzione di corsi continui da parte della Scuola superiore della magistratura (Ssm), riservati agli aspiranti dirigenti, con docenti esterni (provenienti da Scuole di management, Università, Società civile, anche di provenienza estera)». Ma negli ultimi anni la Ssm lo ha già fatto. All’onore delle cronache sono venute le vicende sconcertanti delle pressioni sul Csm per la nomina di dirigenti di alcuni importanti uffici, ma è un dato riconosciuto il significativo miglioramento delle capacità di innovazione dei dirigenti degli uffici nominati negli ultimi anni, grazie a queste iniziative di formazione e anche al minor rilievo assegnato al criterio dell’anzianità.

Il “Programma per l’Italia” pone giustamente l’accento sull’Ufficio per il processo, che oggi vede il ministero della Giustizia rilanciare l’iniziativa promossa nel 2014 dall’allora ministro Andrea Orlando.

Ed infine, last but not least, è proprio il caso di dire, sorprende la mancanza nel Programma di ogni cenno alla geografia giudiziaria.

Il Tribunale “sotto casa” non ce lo possiamo più permettere. La riforma Severino è rimasta incompiuta. Per le Corti di Appello il principio è quello di una per regione. Ma la Sicilia ne ha quattro: Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania; la Puglia ne ha tre: Bari, Lecce e Taranto. Se due Corti sono sufficienti per macroregioni come Lombardia e Campania altrettante dovrebbero bastarne per Sicilia e Puglia. È stato insensato mantenere un Tribunale in ogni capoluogo di provincia, tanto sono diversificate le situazioni. Per la revisione non si partirebbe da zero. Vi è la proposta della Commissione Vietti del 2016 e il ministero della Giustizia dispone di tutti i dati aggiornati necessari. Vi è almeno una ventina di piccoli, troppo piccoli, tribunali in Italia che per le loro ridotte dimensioni non sono in grado di garantire efficienza, ed entrano in crisi quando sopravvengono emergenze.