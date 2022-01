Per i nostri atenei è tempo di non chiedere solo soldi ma di avere anche nuove idee

Nuovi talenti

Vado oltre. Una scelta lungimirante sarebbe quella di puntare strategicamente sulla selezione di talenti provenienti dai Paesi dai quali maggiore è il tasso di immigrazione verso l’Italia. Perché proprio loro? (qui qualcuno sta sicuramente storcendo il naso) Perché attrarre “talenti-immigrati” servirebbe non solo a immettere giovani fortissimamente motivati nelle nostre strutture di ricerca, ma anche a creare una fascia di alta formazione in grado di agire, con la sola sua presenza, da “mediatrice culturale” sia nei confronti di chi arriva per motivi economici o solidaristici sia nei confronti di quei connazionali che troppo facilmente associano i giovani extracomunitari agli immigrati illegali.

Inoltre la convivenza in strutture residenziali di dottorandi internazionali con colleghe e colleghi italiani consentirebbe la condivisione di progetti di ricerca ed esperienze e lo sviluppo di reti che persisteranno anche dopo il ritorno in patria di chi vorrà farlo.

Altro tema importante è quello degli interventi sugli ordinamenti didattici. Il DL dà una indicazione precisa verso la interdisciplinarietà prevedendo che una parte dei crediti formativi sia riservata ad attività integrative. L’interdisciplinarietà è un’altra delle “buzz words” del momento e bisogna stare attenti che non finisca solo per accrescere l’entropia del sistema generando una giungla di piani di studio, che non è quello che serve. Il vero intervento nella direzione dell’interdisciplinarietà dovrebbe essere molto più profondo e “a monte”. Come si fa a parlare di interdisciplinarietà quando i saperi accademici sono “classificati” in qualcosa come 370 settori scientifico disciplinari. Come si fa a ragionare di interdisciplinarietà nella formazione quando occorre navigare in questo arcipelago di isolette di docenza? L’interdisciplinarietà si fa favorendo la convergenza di competenze diverse e altamente disciplinari in studi e ricerche congiunte (cioè multidisciplinari). Tuttavia, il nostro sistema – de facto – ostacola lo sviluppo di collaborazioni multidisciplinari e “punisce” gli studiosi e i ricercatori che si muovono attraverso le barriere dei SSD. Si pensi solo al meccanismo delle abilitazioni scientifiche nazionali (ASN). Quante volte in nome della coerenza della produzione scientifica tante buone idee sono state nascoste o abbandonate perché “invendibili” - o peggio dannose perché giudicate non pertinenti - per fare carriera in una disciplina? L’abolizione – o la drastica riduzione – dei SSD sarebbe il prerequisito riformatore da imporre al sistema accademico (molto conservatore su questo tema per ovvii problemi di “difesa territoriale”).

Mobilità

Parlando di ricerca e carriera si arriva necessariamente al terzo tema: la cronica mancanza di mobilità interuniversitaria. Bene che il Pnrr intervenga su questo punto. La mobilità si fa con le risorse. Anche qui un ragionamento critico è tuttavia necessario. Dato che non possiamo negoziare i nostri stipendi sulla base della performance professionale e dell’impegno didattico e di ricerca, la mobilità va incentivata garantendo sostegno alla ricollocazione.

Servono risorse per consentire che il docente/ricercatore che si trasferisce “da fuori” possa contare su spazi, strumenti, collaboratori assegnati ad hoc. Uno dei principali ostacoli alla mobilità è infatti costituito dalla “sindrome dei posti a tavola”: nessun dipartimento sarà veramente felice di chiamare un nuovo collega se dovrà semplicemente “fargli/farle spazio” e spartire le medesime risorse. Se poi si pensa che rimane oggettivamente più vantaggioso, sia in termini di consenso sia in termini di bilancio, promuovere un interno rispetto a “chiamare uno da fuori”, ci si rende conto di quanto sia difficile arrivare a una vera circolazione di ricercatori.