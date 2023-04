Per gli NPL un 2023 in crescita: ecco perché sono un'opportunità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per la prima volta dopo 10 anni le banche tornano ad attendersi l'aumento dei crediti deteriorati. Che possono però diventare un'ottima possibilità di investimento generando valore per tutti, a patto di affidarsi a professionisti specializzati. Ne parla Salvatore Perozzi, Founder e CEO del gruppo finanziario Vitaly Spa



Gli NPL, o crediti deteriorati, sono quei crediti bancari che non vengono ripagati dal debitore per un periodo di tempo prolungato. Secondo l’Autorità Bancaria Europea, il mercato degli NPL in Europa ha raggiunto i 720 miliardi di euro, mentre in Italia si attendono nuovi flussi di credito deteriorato per 82 miliardi di euro con un picco proprio nel 2023. Il mercato degli NPL manterrà comunque volumi elevati anche il prossimo anno, con uno stock di NPE (Non Performing Exposures) a fine 2024 di 377 miliardi di euro.



Perché il mercato degli NPL cresce così rapidamente?

Diversi fattori stanno spingendo la crescita del settore. La crisi economica del 2008 ha portato a un aumento degli NPL in molti Paesi europei e la regolamentazione Ue ha reso più facile per le banche vendere i propri crediti deteriorati, aumentandone la disponibilità sul mercato. Ma a spingere la crescita degli NPL è anche il basso rendimento degli investimenti tradizionali ad alto rischio come i bond. Molti investitori stanno cercando nuove opportunità che offrano un rendimento più elevato rispetto a titoli di Stato ed obbligazionari, e gli NPL stanno emergendo come una soluzione interessante per diversificare il proprio portafoglio.



Perché gli NPL sono un’opportunità?

Gli NPL, che generalmente sono un'opportunità riservata ad investitori istituzionali, possono diventare una soluzione ideale di investimento anche per privati e società (in particolare grandi investitori e istituti finanziari internazionali specializzati) grazie a Vitaly Spa, che apre gli orizzonti del settore verso nuove forme di diversificazione. A partire, spiega Salvatore Perozzi, Founder e CEO del gruppo, dal classico investimento immobiliare: in questo caso, ad esempio, gli NPL consentono di accedere agli immobili prima ancora della procedura giudiziaria, “bypassando” il sistema delle aste (ormai affollate di operatori) e garantendo un maggior rendimento.



Vitaly Spa NPL Resolutions





Perché affidarsi proprio a Vitaly Spa?Vitaly Spa, capitalizzata con 28 mln di euro interamente versati, ha una strategia di acquisizione grazie alla quale ha ottenuto una solida reputazione. Essa si concentra sull’acquisizione a forte sconto di crediti ipotecari oggetto di procedura esecutiva già in essere (pignoramento immobiliare in itinere), attraverso una società veicolo autorizzata dalla Banca d'Italia. E non di rado Vitaly riesce ad acquisire i crediti anche in fasi precedenti. In questo modo, chiarisce Perozzi, gli investitori possono accedere agli asset ben prima dell'asta giudiziaria, cogliendo così i benefici dell'operazione ed evitando rischi.Qual è il ritorno sugli investimenti?Il modello “Resolutions” studiato da Vitaly si applica agli investimenti da almeno mezzo milione di euro e garantisce, in tempi medio/rapidi, una plusvalenza di almeno il 15% con zero rischi. Questo a differenza delle proposte tradizionali che espongono gli investitori a possibili rischi e lunghe tempistiche. Bisogna infatti attraversare tutte le fasi, dalla procedura esecutiva all'asta (con il rischio della mancata aggiudicazione), dalla ristrutturazione degli immobili alla pubblicizzazione della vendita, con le relative dovute incertezze in fatto di garanzie e guadagni. Il modello “Resolutions” di Vitaly è invece unico sul mercato: offre una resa di oltre il 15% garantito sull'investimento e prevede un nuovo modo di investire nel settore degli NPL. I crediti ipotecari vengono infatti acquisiti a monte, azzerando i rischi dell'operazione e snellendo le tempistiche, il tutto con il grande ulteriore vantaggio di aver trasformato la tassazione delle operazioni da ordinarie IRPEF o tradizionale del 26% ad una super agevolata pari allo 0,2%. Grazie alla solidità, alla semplicità di investimento e alla forte assistenza personalizzata garantite ai clienti, Vitaly rappresenta una scelta di eccellenza nel mondo degli investimenti.Spirito vincenteUno spirito vincente, insomma, lo stesso con il quale Vitaly è impegnata in attività di sponsorizzazioni sportive di altissimo livello: main sponsor in serie A del Monza Calcio per tutta la stagione in corso, è anche sponsor del torneo open Vitaly Golf Tour che si gioca da marzo a ottobre sulle sponde del Lago di Garda e del campionato TCR 2023 dove sarà presentata la nuovissima Audi RS3 Lms totalmente brandizzata Vitaly Spa. E in collaborazione con Il Sole24 Ore, Vitaly sarà presente anche all'evento UTP del 14 giugno per affrontare i temi dei crediti deteriorati come relatore e azienda main sponsor.