Per le nuove case (anche di lusso) Milano riscopre l’antica corte

Al centro la corte. Tutto intorno appartamenti ristrutturati con servizi che vanno dall’orto in giardino al risparmio energetico, dalla palestra agli spazi comuni per co-working. L’antica corte lombarda luogo di scambio e di contatto tra vicini di casa ritorna in auge oggi a Milano con il recupero di diversi compendi residenziali e industriali che hanno proprio come comune denominatore l’unicità dell’architettura degli ultimi secoli nella pianura padana. Molti i progetti in cantiere o già realizzati, solitamente in aree periferiche, che recuperano l’esistente e restituiscono a nuova vita luoghi storici della Milano di un tempo.

Tra gli altri il progetto ecosostenibile “Isola Verde” che punta a realizzare una comunità autonoma, con servizi come palestra, sauna, area co-working di 40 posti e ampi spazi verdi. Si tratta del recupero integrale di una pittoresca area produttiva nel quartiere Isola, di cui Italy Sotheby’s International Realty commercializza 11 appartamenti. Il progetto, curato dallo Studio Florulli, nasce dalla completa riqualificazione della costruzione di inizio 900 in via Porro Lambertenghi, costituita da un edificio di abitazione sul fronte strada e una palazzina all’interno, allora destinata alla produzione.

I lavori hanno mantenuto la facciata storica ridisegnando, invece, le strutture del lotto interno, in parte demolite per lasciare maggiore spazio alla natura, in parte ricostruite e recuperate per formare piccole corti che permettano l’accesso al verde, per una superficie complessiva di 2.500 mq, e la maggiore illuminazione nelle abitazioni. Gli 11 appartamenti in vendita vanno dai bilocali ai quadrilocali, con diverse soluzioni su un unico piano o su più, da 66 a 182 mq e godono di spazi verdi privati. I prezzi partono da 470mila euro.

Il complesso è sostenibile grazie all’impianto di climatizzazione invernale ed estiva che funziona mediante un sistema geotermico con pompe di calore e pannelli radianti a pavimento, genera elettricità attraverso pannelli solari e riutilizza l’acqua piovana per l’irrigazione.

Nel quartiere Barona l’ex Cascina Galbani, grazie alla matita di DFA Partners, viene riqualificata dal Gruppo Building (alla testa dell’operazione) per realizzare case sostenibili affacciate su una riprodotta corte interna e con annessa produzione di ortaggi a uso dei residenti. Il progetto “Forrest in town”, così si chiamerà il nuovo complesso, sarà il primo borgo residenziale di Milano dotato di tecnologia idroponica e quindi a ridotto impatto ambientale. Forest in Town sarà il primo complesso abitativo a produrre alimenti per la comunità residenziale.