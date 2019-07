Lotta all’evasione, con le lettere inviate dal Fisco recuperati 1,5 miliardi di Marco Mobili e Giovanni Parente

Il Fisco insiste sulla strategia delle lettere di compliance. Ossia le comunicazioni inviate ai contribuenti per invitarli a sanare preventivamente omissioni o errori. Un’insistenza corroborata dai numeri 2018, che in termini di recupero della lotta all’evasione sta dando i suoi frutti. Nelle casse dell’Erario sono entrati circa 1,5 miliardi di euro, come certificato dalla Corte dei conti nell’ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato. Un dato a cui, poi, vanno aggiunti gli 817 milioni di autocorrezioni spontanee dei contribuenti (senza alcun input delle Entrate), che consentono così di arrivare a quasi 2,3 miliardi di euro per tutta la categoria dei ravvedimenti.

Ma quanto vale ogni singola lettera che porta il contribuente a correggere errori o dimenticanze? In media, l’importo di un ravvedimento da compliance è di 2.200 euro. Perché c’è da considerare che sui 2,2 milioni di missive partite dall’amministrazione finanziaria, circa una su tre ha dato luogo a più versamenti fiscali da parte dei contribuenti. Complessivamente, infatti, i ravvedimenti sono stati poco meno di 670mila, considerando gli anni d’imposta dal 2014 al 2018. Fin qui i dati generali.

Ma per spiegare la dinamica in crescita dell’operazione bisogna guardare con attenzione ai nuovi adempimenti introdotti negli ultimi anni. Primo fra tutti l’introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe). Dalle informazioni trasmesse e dal successivo incrocio con i dati dello spesometro fino allo scorso anno (da quest’anno, invece, c’è la fattura elettronica), il Fisco è in grado di rilevare anomalie in tempo reale. «A fronte di complessive 1.086.173 comunicazioni per i periodi d’imposta 2017 e 2018 sono stati conseguiti 193.340 ravvedimenti con un introito di 1.170 milioni di euro», come fa notare la Corte dei conti. Attenzione, però. Nel futuro potrebbe non esserci un trend ulteriormente in crescita.