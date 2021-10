Per Ognissanti attesi 3,8 milioni di presenze negli alberghi italiani

Bonus hotel: tetto di spesa insufficiente

Le speranze del settore guardano anche al bonus dell’80% per le ristrutturazioni degli hotel, anche se il tetto di 100mila euro è considerato inadeguato. «Se nella migliore delle ipotesi una struttura ricettiva riesce a ricevere la somma massima di 100mila euro a fondo perduto, potrebbe sì e no decidere di cambiare la caldaia», commenta Manuela Aloisi, delegata nazionale di Confimi Turismo e imprenditrice nel settore ricettivo sulla bozza del decreto che definisce le norme di attuazione del Pnrr per il settore del turismo.