Per oltre 7 italiani su 10 Coronavirus «causa rilevante di stess» Il 65% si ritiene stressato, una crescita del +13% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. È la variazione più ampia e il dato più alto registrato dallo “Stressometro”, indagine periodica realizzata dall’Istituto Piepoli per conto dell’Ordine nazionale degli Psicologi

Il 65% degli italiani si ritiene stressato, una crescita del +13% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. È la variazione più ampia e il dato più alto registrato dallo “Stressometro”, indagine periodica realizzata dall’Istituto Piepoli per conto dell’Ordine nazionale degli Psicologi (Cnop). Secondo l’analisi dell’istituto di ricerca, il 75% degli intervistati considera il Coronavirus una rilevante causa del proprio stato di stress.

«Piena presa di coscienza da parte degli italiani»

Un aumento del 25% rispetto alla scorsa settimana dovuto probabilmente a una piena presa di coscienza da parte degli italiani. «L’attuale emergenza genera sicuramente un livello di stress molto più alto in tutti i cittadini, è intuitivo ma ora abbiamo i dati», ha sottolineato David Lazzari, presidente del Cnop, aggiungendo: «Gli psicologi in questo momento sono impegnati nei confronti degli utenti per far assumere un’appropriata percezione del rischio e fronteggiare al meglio la situazione. In questa fase di emergenza - ha continuato - bisogna proteggere se stessi e gli altri evitando comportamenti irrazionali e controproducenti. Emergenza sanitaria e psicologica vanno di pari passo e dobbiamo ridurre al minimo la reciproca interazione negativa», ha concluso.

