«Per ora è solo una misura difensiva» «È necessario riattivare le politiche di sviluppo per uscire dalla stagnazione» di Nino Amadore

Luca Bianchi. Economista, è direttore della Svimez, l'associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, autore con Antonio Fraschilla del libro “Divario di cittadinanza”

I numeri sono tutti lì, in un papello di slide consegnato un paio di settimane fa ai parlamentari della commissione Bilancio . Non sono buoni: non lo sono per il Sud. Anzi sono pessimi, in via definitiva. A mettere la firma, in qualche modo, all’analisi Luca Bianchi, direttore della Svimez, autore con il giornalista di Repubblica Antonio Fraschilla di un libro che la dice tutta sulla condizione, di questi tempi si direbbe endemica, del Mezzogiorno del paese: “Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale” edito da Rubbettino.

Il Sud ha perso nel solo 2020 380mila posti di lavoro. Può essere utile la decontribuzione del 30% per arginare questa emorragia?

È una misura che rientra in un’ottica prevalentemente difensiva che è molto utile in una fase di crisi così evidente. Tutto dipende però dal riattivare le politiche di sviluppo. La decontribuzione è importante perché attenua l’impatto sull’occupazione ma non ti fa uscire dalla stagnazione.

È vero che c’è un divario di cittadinanza ma forse perché il cittadino meridionale in qualche modo non è stato capace di farsi valere.

È una riflessione che noi facciamo: come è possibile che questa divaricazione di cittadinanza tra Nord e Sud sia avvenuta non solo nel disinteresse della classe politica meridionale ma come è possibile che sia avvenuta senza che nessuno alzasse la voce. C’è stata una sorta di assuefazione. A forza di dire che abbiamo sprecato un sacco di soldi è prevalso il senso di colpa e il Sud ha smesso di rivendicare diritti costituzionali tutelati. Una riflessione che facciamo non con i numeri ma con le storie, con un viaggio che ci ha permesso di toccare con mano, di vedere in presa diretta quello che è accaduto.

Cosa bisognava fare?

Affermare il diritto ad avere le stesse condizioni dell’altra parte del Paese. Chiedere di spostare l’azione dalla tradizionale politica di interventi speciali a quelli ordinari. Ora la questione dei diritti sta diventando locale mentre quella dello sviluppo sta diventando nazionale.

Che significa?

Significa che l’Italia sta scivolando sempre più in basso rispetto all’Europa. E la progressiva contrapposizione degli interessi locali, la deriva del sovranismo regionale, hanno fatto sì che si frammentassero i percorsi di sviluppo . La situazione oggi è abbastanza chiara: a Nord ci sono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che reagiscono alla crisi provocata dalla pandemia in modo più rilevante: perchè sono più interconnesse con il mondo e con i mercati. Le ali occidentali e orientali del Nord hanno più difficoltà. Il Centro, in parte sta scivolando verso Sud perché qui si nota la straordinaria difficoltà a fare investimenti. La «ripresina» 2015-2018 aveva evidenziato l’emergere di un doppio divario: l’Italia cresce la metà della media europea e il Sud la metà del Centro-Nord. Il rischio oggi è di avere un Paese unito nella crisi ma disgregato nella ripartenza.