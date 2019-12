Per gli ortaggi esistono ancora le (mezze) stagioni

L’attenzione dei consumatori

In una offerta che – salvo poche eccezioni – si mantiene pressochè costante durante tutto l'arco dell’anno, la stagionalità rimane dunque l'ago della bilancia nel determinare la quantità dei consumi.

Ne è convinto Claudio Mazzini, responsabile commerciale dei freschissimi Coop. «Il nostro consumatore è molto centrato su questo asset», dice. La stagionalità incide anche sui prodotti cosidetti convenience, pronti al consumo o parzialmente pronti, che in Italia registrano una crescita del 5% a volume, in controtendenza rispetto al fresco che invece cala del 10%.

«Detto questo – prosegue Mazzini – ci sono dei prodotti talmente forti da essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno».

Melanzane e zucchine d’inverno

È il caso della melanzana, ad esempio, consumata anche d’inverno, e prodotta dalla Sicilia. «D’altronde – prosegue Mazzini – la conformazione geografica del nostro Paese è tale da poter garantire la maggior parte delle produzioni durante tutto l’arco dell'anno a diverse latitudini. Come nel caso del cavolfiore, oggi disponibile anche in piena estate, perchè prodotto in Val Venosta. Anche peperoni, patate e pomodori sono sempre presenti sugli scaffali e la risposta da parte del consumatore è buona».

La conferma arriva anche dal Car (Centro agroalimentare Roma), il primo agromercato all’ingrosso in Italia, quarto in Europa, che rifornisce l'Italia centrale e ha linee di compravendita in tutta Italia. «Nel caso di prodotti must – dicono dall'ufficio stampa – permane la tendenza a mantenere inalterata la richiesta a prescindere da stagionalità, disponibilità, prezzi». Eclatante il caso delle zucchine, che in tempi di gelate raggiungono quotazioni stellari, senza rimanere invendute.

Nel caso, invece, di prodotti introvabili nel nostro Paese in determinate stagioni, il trend varia a seconda del prodotto. È il caso del limone, prodotto in Italia da ottobre a giugno e importato nel resto dell’anno.