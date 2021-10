Per gli outlet McArthurGlen l’Italia è il primo Paese per fatturato. Il co-ceo: «Continuiamo a investire»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Soltanto tre anni dopo l’apertura del primo centro italiano, a Serravalle, il dizionario Treccani ha inserito il termine “outlet” nelle nuove parole della lingua italiana. Era il 2000 quando il gruppo britannico McArthurGlen (4,5 miliardi euro di fatturato nel 2019) approdava in Italia con il suo primo outlet, in Piemonte, aprendone altri quattro nel giro di 10 anni, e continuando a investire nella loro espansione.

Del più recente, La Reggia a Marcianise, Caserta, aperto nel 2010, è stata appena inaugurata la terza fase di ampliamento, un investimento da 30 milioni che ha aumentato la superficie a 32mila mq, con 25 nuovi negozi e una più ampia area parcheggio. «Anche durante la pandemia abbiamo proseguito i nostri investimenti in Italia», spiega Joan Jove, co-ceo McArthurGlen.

Joan Jove, co-ceo McArthurGlen Group

Jove, cosa rappresenta l’Italia per McArthurGlen?

«Dei nostri 26 outlet in 10 Paesi, cinque sono in Italia, il secondo mercato per numero di centri ma il primo per fatturato. L’Italia è anche fra i Paesi più attraenti per i turisti, che sono molto importanti per noi e torneranno a esserlo dopo la fine delle restrizioni ai viaggi. A Serravalle in giugno abbiamo concluso il piano di espansione triennale da 40 milioni».

Avete in programma nuove aperture in Italia?

«Al momento no, preferiamo concentrarci sul miglioramento di quelli che abbiamo. In aprile abbiamo aperto un nuovo centro in Gran Bretagna e ne abbiamo in programma altri due, a ovest di Parigi e vicino a Düsseldorf. Nel 2020 abbiamo aperto il primo centro in Spagna».

State anche voi registrando una ripresa delle vendite in questi mesi?

«Sì, ed è più intensa di quello che ci aspettavamo. Certamente mancano ancora i turisti, soprattutto i cinesi, ma stanno tornando alcuni di lungo raggio come statunitensi, mediorientali, ucraini e russi, soprattutto nei centri di Serravalle e Noventa di Piave. Ha ripreso molto bene anche la presenza dei clienti locali, sia residenti sia turisti,

che spendono anche più di prima. Siamo molto ottimisti per il futuro».