Per la pelletteria italiana cresce l’export ma soffrono i consumi interni

Un settore a doppia velocità: così il neopresidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli, ha definito la pelletteria durante la presentazione della 116esima edizione di Mipel, la fiera dedicata al mercato di borse e accessori moda che si terrà a Rho-Fieramilano dal 15 al 18 settembre in concomitanza con Micam e Homi (il 15 e il 16 settembre).

Se, infatti, il mercato interno continua a soffrire con una riduzione del 3,1% della spesa delle famiglie italiane (dati Sita Ricerca), confermando il trend del 2018, le vendite all’estero crescono in valore a testimonianza dell’innalzamento della qualità dei prodotti made in Italy, ma anche dell’importante ruolo dei grandi marchi internazionali del lusso.

Secondo i dati elaborati per Assopellettieri dal Centro studi di Confindustria moda, infatti, da gennaio a maggio 2019 il valore dell’export è aumentato del 27,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo i 4,3 miliardi di euro con una bilancia commerciale che ha superato i 2,9 miliardi (+39,2%). Best performer la Svizzera, prima destinazione in valore del made in Italy con una quota del 38,5% sul totale, che mette a segno un +112,7%, seguita da Francia (394 milioni, +11,9%) e Stati Uniti (274 milioni, +10,9%).

«Le grandi aziende stanno crescendo molto e investendo in Italia - commenta Gabbrielli -, come dimostra la forte crescita registrata dalle esportazioni in Svizzera, hub logistico-distributivo proprio dei brand internazionali della moda, al netto delle quali l’incremento dell’export settoriale si ridurrebbe al 2%. Non altrettanto si può dire delle piccole imprese che stanno soffrendo.

Basti pensare che i dati di Infocamere-Movimprese segnavano a fine giugno 2019 un saldo negativo nel numero di imprese, tra industria e artigianato, di 78 unità rispetto a fine dicembre 2018. E di questo siamo molto preoccupati. I motivi delle difficoltà vanno cercati anche nel fatto di non essere state in grado di modernizzarsi, magari per mancanza di risorse o per una questione di mentalità».