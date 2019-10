Per petrolio e Gnl è caos nei mari dopo le sanzioni Usa contro Cosco I noli delle petroliere hanno raggiunto livelli record e su alcune rotte stanno emergendo difficoltà nel trasporto di greggio e Gnl. Sono questi gli effetti (probabilmente imprevisti) delle sanzioni Usa contro due società cinesi controllate da Cosco Shipping, il più grande armatore del mondo. Un caso che ricorda quello che aveva visto protagonista la russa Rusal e che aveva sconvolto l’intera filiera dell’alluminio di Sissi Bellomo

I trasporti marittimi di petrolio e gas liquefatto sono nel caos dopo le sanzioni comminate dagli Stati Uniti contro due società cinesi controllate da Cosco Shipping, il più grande armatore del mondo. I noli delle petroliere di stazza maggiore sono triplicati nel giro di una settimana. E l’impatto sui costi di approvvigionamento non è l’unica conseguenza della decisione di Washington.

Come nel caso Rusal – il gigante russo dell’alluminio finito a sua volta per dieci mesi nella blacklist degli Usa – l’azione del dipartimento del Tesoro ha messo in moto reazioni a catena che stanno creando difficoltà impreviste a livello globale.

A sorpresa la misura sta mettendo a rischio le forniture di Gnl dalla Russia,proprio alle porte dell’inverno. Teekay Lng, società quotata negli Usa, è finita nella lista nera perché socia di China Lng Shipping (controllata da una delle entità sotto sanzioni) in una joint venture paritaria che possiede metaniere rompighiaccio in servizio a Yamal Lng.

Novatek, che possiede l’impianto, ha subito rassicurato di essere in grado di «garantire le consegne ai clienti entro i termini contrattuali». Ma le navi in questione, che contano per il 40% della capacità di trasporto da Yamal, hanno caratteristiche particolari dovendo operare in condizioni climatiche estreme, sopra il Circolo polare artico, e sono state costruite su misura per la società russa. Di certo non sarà facile sostituirle.

Le sanzioni contro le controllate di Cosco minacciano intanto di ripercuotersi anche contro i petrolieri americani, ostacolandone le esportazioni in un momento già non facile per il settore dello shale oil.