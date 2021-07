Per il petrolio miglior semestre dal 2009, l’Opec+ valuta aumenti di produzione

3' di lettura

Era dal 2009 che i prezzi del petrolio non correvano così tanto. Il primo semestre si è chiuso con un rialzo di quasi il 50% per il Brent, che alla vigilia dell’ennesimo vertice dell’Opec Plus scambia sui massimi da oltre due anni, sopra 75 dollari al barile: quotazioni che nessuno avrebbe scommesso di rivedere così presto dopo lo shock (ancora non del tutto superato) del Covid e che non sembrano frutto di speculazioni quanto di un eccezionale recupero dei fondamentali.

Il quadro dovrebbe incoraggiare...