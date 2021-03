Per il petrolio Suez non è al centro dei timori del mercato

2' di lettura

Non è solo Suez la fonte del nervosismo sul mercato del petrolio. Le quotazioni del barile sono tornate in tensione, registrando un rialzo del 4% nella seduta di venerdì 26. Ma a rilanciare gli acquisti – che hanno riportato il Brent vicino a 65 dollari – ha contribuito anche l’ennesimo attacco degli Houthi in Arabia Saudita, che scatenato le fiamme in un deposito petrolifero a Jizan. Inoltre c’è stato il traino delle borse, in forte rialzo, mentre il dollaro nello stesso tempo si indeboliva.

Chiusura negativa per la terza settimana

L’estrema...