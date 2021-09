Per i piani di risparmio raccolta positiva anche ad agosto

I punti chiave I rendimenti

Le società

2' di lettura

Per il quarto mese consecutivo i piani individuali di risparmio hanno portato a casa un risultato positivo. Ad agosto la raccolta è stata pari a 22,5 milioni, cifra che consolida un trend di ripresa, anche se con minor vigore rispetto ai due mesi precedenti, ma non ancora sufficiente a riportare in attivo il bilancio da inizio anno. Da gennaio, infatti, dalle casse dei gestori di Pir sono usciti complessivamente oltre 128 milioni. Ma confrontando i dati del secondo trimestre 2021 forniti da Assogestioni...