Per le pmi servono soluzioni

Nonostante ciò, molte di esse si sono mostrate resilienti e sono riuscite, anche in tempi bui, a innovare e a internazionalizzarsi, diventando leader in nicchie di mercato con altissime barriere all'ingresso. Eppure sono spesso sotto attacco per il loro “nanismo”, il presunto immobilismo, il carattere familiare che impedisce di aprire capitale e governance al mondo esterno, gli scarsi investimenti e la mancanza di proattività. Le PMI non hanno bisogno di prediche, bensì di soluzioni.

È se è vero che gli investimenti sono stati quasi fermi per un decennio, la causa è più rintracciabile nella mancanza di fiducia che nella volontà degli imprenditori. Che infatti, non sono stati a guardare: secondo l'ultimo Rapporto Cerved nel 2019 ben il 40,1% di essi ha autofinanziato la propria attività, mentre nel 2009 lo aveva fatto solo il 29%. Così, oggi, per il 59% delle PMI il canale bancario non è più dominante (pesa per meno del 10%), mentre per il 37% di esse pesa per il 10% e solo per il 4% è ancora prioritario.

Certamente l'autofinanziamento ha avuto la parte più importante in questo processo di sostituzione del credito bancario, ma nel contempo hanno fatto capolino nel mercato forme alternative di liquidità, come i minibond, il p2p lending, l'invoice trading, il crowdfuding e, ancora, il noleggio operativo, che consente di dotarsi degli strumenti e delle tecnologie più evolute in maniera semplice e sostenibile ottenendo anche, di fatto, finanza.

Il noleggio operativo è, tra le diverse soluzioni per le PMI, probabilmente la più nuova: il funzionamento prevede una sorta di patto fiduciario tra fornitori di beni strumentali, aziende utilizzatrici e società commerciali che acquistano dai fornitori e noleggiano agli utilizzatori. Questo consente di eliminare la gestione di ammortamenti, cespiti e smaltimenti di macchine a fine vita; garantisce sostenibilità economica senza indebitamenti bancari nonché la conservazione di liquidità; e consente di rinnovare continuamente le macchine. L'innovazione, che a ben vedere è ciò che può fare la differenza tra successo e fallimento, non è possibile senza investimenti e senza finanza, ma soprattutto senza fiducia. Il noleggio operativo coniuga tutti questi elementi e apre una frontiera nuova per le PMI.

*Vice President Sales Leasing GRENKE